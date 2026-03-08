Meta Kembangkan Layanan WhatsApp Plus, Ini Detail Fiturnya

Ilustrasi(Dok Ghacks)

META kini tengah mempersiapkan pembaruan besar bagi penggunanya dengan mengembangkan layanan berbayar yang disebut WhatsApp Plus. Layanan ini akan tersedia untuk perangkat Android maupun iOS dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. Proses pengujian pun dilaporkan sedang berlangsung pada versi beta di kedua platform tersebut.

Kehadiran tingkatan premium ini dirancang khusus bagi pengguna yang menginginkan kontrol estetika lebih mendalam, pengorganisasian pesan yang lebih efisien, serta akses ke berbagai fitur eksklusif yang selama ini tidak tersedia pada versi standar.

Personalisasi Tanpa Batas

Fokus utama dari WhatsApp Plus terletak pada aspek kustomisasi visual yang dinamis. Berbeda dengan versi standar yang hanya mengizinkan pergantian mode gelap-terang atau sekadar mengubah wallpaper chat, WhatsApp Plus akan memperkenalkan kustomisasi tema tingkat lanjut.

Melalui fitur ini, pengguna dapat mengakses puluhan palet warna eksklusif dan beragam gaya font. Hal ini memungkinkan pengguna mengubah warna utama antarmuka dari "Hijau WhatsApp" yang ikonik, menjadi warna lain yang sesuai dengan kepribadian mereka. Selain itu, Meta dikabarkan tengah menyiapkan 14 gaya ikon aplikasi baru yang bisa dipilih untuk mempercantik tampilan layar beranda ponsel.

Sematkan Hingga 20 Ruang Percakapan

Selain daya tarik visual, WhatsApp Plus juga hadir sebagai solusi atas kendala manajemen obrolan yang sering dikeluhkan oleh pengguna aktif. Jika saat ini pengguna hanya dibatasi untuk menyematkan (pin) maksimal tiga obrolan, fitur premium ini akan memperluas batas tersebut hingga 20 percakapan.

Penambahan kapasitas ini menjadi angin segar bagi para profesional, mahasiswa, maupun pengelola komunitas yang harus menangani puluhan percakapan penting setiap harinya. Kemudahan akses ini memungkinkan navigasi yang jauh lebih cepat tanpa harus mencari kontak secara manual di antara tumpukan pesan yang masuk.

Stiker, Reaksi, dan Nada Dering Eksklusif

Pengalaman berkomunikasi dalam WhatsApp Plus juga akan diperkaya dengan elemen eksklusif, seperti paket stiker premium dan reaksi pesan yang lebih interaktif. Aspek audio pun turut diperhatikan dengan hadirnya pilihan nada dering khusus yang dirancang eksklusif bagi pengguna. Kehadiran nada dering ini tidak hanya memberikan nuansa baru, tetapi juga membantu pengguna membedakan panggilan atau notifikasi WhatsApp dari aplikasi lain secara instan.

Fitur Inti WhatsApp Tetap Gratis

Meskipun fitur berbayar mulai diperkenalkan, Meta memberikan kepastian bahwa fitur-fitur inti WhatsApp akan tetap tersedia secara gratis bagi seluruh pengguna di seluruh dunia. Layanan dasar seperti mengirim pesan teks, melakukan panggilan suara dan video, hingga berbagi media tidak akan terpengaruh oleh kehadiran layanan berbayar ini.

WhatsApp Plus dibangun sebagai fitur tambahan dari layanan yang sudah ada tanpa membatasi fungsi-fungsi esensial. Selain itu, aspek privasi dan keamanan tetap menjadi prioritas utama, seluruh fitur premium tersebut akan tetap beroperasi di bawah kerangka kerja end-to-end encryption yang terjaga keamanannya. (Nadhira Izzati A/E-4)