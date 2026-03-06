Reviu Soundbar Karaoke Vomic SPC Plus Mikrofon Wireless

(MI/HO)

LAPORAN riset industri dan pasar soundbar dari Deep Market Insight dan Global Growth Insight mencatat bahwa segmen home entertainment menyumbang sekitar 65% dari total penggunaan pasar soundbar global. Kawasan Asia Pasifik menjadi salah satu kontributor pertumbuhan tercepat seiring meningkatnya penetrasi smart TV dan konsumsi konten digital di rumah.

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas audio televisi kini menjadi elemen penting dalam hiburan ruang keluarga. Kejernihan dialog dan kedalaman suara berperan besar dalam membantu pemirsa menikmati berbagai macam tayangan secara lebih imersif.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Soundbar Vomic hadir dengan dukungan DSP Audio, Deep Bass, dan Virtual Surround, serta konfigurasi soundbar dan subwoofer terpisah untuk menghasilkan distribusi suara yang lebih seimbang dan detail dibandingkan speaker internal televisi pada umumnya.

Kebanyakan soundbar berfokus pada peningkatan daya dan efek surround untuk menunjang pengalaman menonton. PT Supertone (SPC) melihat bahwa ruang keluarga Indonesia tidak hanya digunakan untuk menonton, tetapi juga untuk bernyanyi bersama.

Soundbar Vomic melangkah lebih jauh dengan menghadirkan mikrofon wireless dalam satu paket. Ini menjadikannya soundbar karaoke pertama di kelasnya. Pendekatan ini memungkinkan pengguna tidak hanya meningkatkan kualitas audio televisi, tetapi sekaligus memperoleh fungsi karaoke tanpa perlu menambahkan perangkat audio terpisah.

"Banyak orang fokus pada layar besar, tetapi pengalaman menonton tidak akan maksimal tanpa dukungan audio yang memadai. Melalui Soundbar Vomic, kami juga ingin menghadirkan soundbar yang mendukung karaoke di rumah, sehingga satu perangkat dapat digunakan untuk menonton, menikmati musik, hingga hiburan keluarga," ujar Raymond Tedjokusumo, Direktur SPC.

Konektivitas Lengkap dan Ekosistem Hiburan

SPC memahami pentingnya keluwesan konektivitas dengan ekosistem perangkat hiburan keluarga. Soundbar Vomic memberikan konektivitas Bluetooth 5.3, HDMI ARC, dan porta Optical serta AUX untuk memastikan fleksibilitas dukungan dengan berbagai perangkat.

Spesifikasi Detail Teknologi Audio DSP Audio, Deep Bass, Virtual Surround Koneksi Nirkabel Bluetooth 5.3 Input Port HDMI ARC, Optical, AUX, USB Fitur Tambahan Wireless Microphone (Included) Harga Rp 1.399.000

Relevansi di Tahun 2026: Piala Dunia dan Momen Keluarga

Tahun ini, momentum nonton bareng diperkirakan meningkat dengan berlangsungnya Piala Dunia Sepak Bola 2026. Di samping itu, periode Ramadan dan Lebaran identik dengan meningkatnya aktivitas berkumpul di rumah, yang biasanya diiringi dengan menonton film, tayangan religi, maupun serial drakor dan dracin yang kian marak.

Dalam momen-momen seperti ini, kualitas audio akan menjadi faktor pembeda antara sekadar mengikuti tayangan dan benar-benar merasakan atmosfer pertandingan ataupun mendengar percakapan aktor dengan jelas. Soundbar VOMIC Karaoke dipasarkan dengan harga Rp 1.399.000 dan tersedia melalui kanal distribusi resmi SPC, dilengkapi garansi resmi selama 1 tahun.