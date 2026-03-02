Ilustrasi(Dok Istimewa)

Twitch secara resmi telah menggulirkan pembaruan terbesar dalam satu dekade terakhir. Fokus utama platform di tahun 2026 adalah memperkuat ekosistem mobile-first dan memberikan alat bantu berbasis kecerdasan buatan (AI) bagi para kreator untuk bersaing di pasar konten pendek.

1. AI Auto-Clips: Mengubah Live Stream Menjadi Viral

Fitur AI Auto-Clips kini menjadi standar bagi seluruh Partner dan Affiliate. Teknologi ini secara otomatis menganalisis metadata siaran, mulai dari tingkat kebisingan audio hingga kecepatan pesan di kolom chat, untuk memotong momen terbaik secara real-time. Kreator dapat langsung mengekspor klip ini ke format vertikal untuk kebutuhan media sosial lain.

Catatan Teknis: Algoritma AI Twitch kini mampu membedakan antara "lonjakan chat organik" dan "botting", memastikan klip yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan momen paling menarik bagi manusia.

2. Dual-Format Streaming: Solusi Desktop dan Mobile

Menjawab tantangan tren video vertikal, Twitch memperkenalkan Native Dual-Format Streaming. Fitur ini memungkinkan streamer untuk mengatur dua komposisi kamera berbeda dalam satu sesi siaran. Penonton di desktop akan melihat format 16:9, sementara pengguna aplikasi mobile akan secara otomatis disuguhkan format 9:16 yang memenuhi layar.

3. Pembaruan Monetisasi: Plus Program Level 1 & 2

Sistem bagi hasil kini dikonsolidasikan ke dalam Plus Program. Berikut adalah rincian ambang batas baru per Maret 2026:

Level Program Bagi Hasil (Net) Syarat Poin Plus Level 1 60 / 40 100 Poin (3 Bulan Berturut-turut) Level 2 70 / 30 300 Poin (3 Bulan Berturut-turut)

*Catatan: Langganan Prime Gaming dan Gifted Subs tetap tidak dihitung dalam akumulasi Poin Plus.

4. Moderasi Baru: Targeted Enforcement

Twitch juga memperkenalkan sistem hukuman yang lebih fleksibel. Alih-alih melakukan ban total, platform kini dapat menerapkan Feature-Specific Suspensions. Sebagai contoh, pengguna yang melakukan pelecehan di chat hanya akan dilarang menggunakan fitur chat (Chat Ban) tanpa kehilangan akses untuk menonton siaran.

Kesimpulan: Masa Depan Twitch di 2026

Dengan pembaruan ini, Twitch mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi perusahaan dan pertumbuhan komunitas. Meskipun skema monetisasi tetap menjadi perdebatan, alat bantu AI dan fokus pada format vertikal menunjukkan bahwa Twitch siap bertransformasi dari sekadar situs web siaran langsung menjadi platform hiburan multimedia yang komprehensif.