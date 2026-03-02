Mengenal Cincin Pintar dengan Teknologi AI dari Acer

Ilustrasi.(MI/HO)

Acer Indonesia resmi mengukuhkan posisinya sebagai pionir teknologi gaya hidup dengan meluncurkan rangkaian produk inovatif terbarunya di awal tahun 2026. Tidak hanya fokus pada perangkat komputasi, Acer kini merambah segmen wearable pintar melalui Acer FreeSense Ring dan memperkuat lini fashion travel dengan Acer Luggage.

Langkah ekspansi ini menandai transformasi besar Acer dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam setiap aspek kehidupan pengguna, mulai dari pemantauan kesehatan hingga mobilitas perjalanan.

Acer FreeSense Ring: Cincin Pintar Berbasis AI untuk Pantau Kesehatan

Inovasi utama yang mencuri perhatian adalah Acer FreeSense Ring. Perangkat wearable ini hadir dengan desain minimalis tetapi sarat teknologi AI terkini untuk pemantauan kesehatan secara real-time. Cincin pintar ini dirancang bagi pengguna yang menginginkan pelacakan aktivitas tanpa harus menggunakan jam tangan pintar yang besar.

Fitur unggulan Acer FreeSense Ring meliputi analisis kualitas tidur, pemantauan tingkat stres, kadar oksigen dalam darah (SpO2), hingga detak jantung. Perangkat ini juga mendukung 24 mode aktivitas olahraga dan telah mengantongi sertifikasi IP68 yang membuatnya tahan air serta debu.

Keunggulan lain yaitu akses data melalui aplikasi intuitif yang tersedia untuk iOS dan Android tanpa biaya berlangganan. Materialnya pun tersertifikasi aman untuk penggunaan jangka panjang, bahkan bagi pemilik kulit sensitif.

Koleksi Acer Luggage: Perpaduan Durabilitas dan Estetika Travel

Melalui unit bisnis Acer Fashion, perusahaan juga memperkenalkan lini koper yang mencakup seri Barcelona, Melbourne Plus, Brisbane, Copenhagen, dan Predator Gaming. Koper ini menggunakan material ramah lingkungan hardshell berbahan 100% recycled polyester (rPET) yang tangguh tetapi tetap elegan.

Seri Barcelona: Menonjol dengan desain front opening untuk akses cepat ke kompartemen multifungsi.

Menonjol dengan desain front opening untuk akses cepat ke kompartemen multifungsi. Melbourne Plus: Menawarkan desain trunk yang kokoh dengan efisiensi ruang maksimal di area terbatas.

Menawarkan desain trunk yang kokoh dengan efisiensi ruang maksimal di area terbatas. Predator Gaming Luggage: Dirancang khusus untuk mobilitas tinggi para gamer dengan proteksi ekstra.

Kedua varian utama (Barcelona dan Melbourne Plus) lulus sertifikasi CNS 15331 yang menjamin ketahanan terhadap guncangan, jatuh, dan penggunaan ekstrem dalam jangka panjang.

Ekspansi Acerpure dan Laptop AI Generasi Terbaru

Selain produk lifestyle, Acer juga memperbarui lini perangkat rumah tangga lewat Acerpure Clean V2. Vacuum cleaner tanpa kabel ini memiliki bobot ringan hanya 1,37 kg dan dilengkapi sikat khusus untuk perawatan hewan peliharaan (grooming).

Di sektor PC, Acer memperkenalkan jajaran laptop AI terbaru yang ditenagai prosesor Intel Core Ultra generasi terkini dengan akselerasi AI on-device:

1. Acer Swift Go 14 AI dan Swift Edge 14 AI

Laptop ultra-tipis dengan bobot mulai dari 990 gram. Dilengkapi layar OLED 3K 120Hz dan dukungan Copilot+ PC untuk produktivitas berbasis kecerdasan buatan yang lebih responsif dan efisien.

2. Predator Helios Neo 16S AI

Laptop gaming berperforma tinggi yang mengusung GPU NVIDIA GeForce RTX 5070Ti dan sistem pendinginan Aeroblade 3D fans generasi terbaru untuk stabilitas performa maksimal saat menjalankan game AAA.

Harga dan Ketersediaan di Indonesia

Seluruh rangkaian produk terbaru ini dipasarkan melalui distributor resmi PT Datascrip dan tersedia di berbagai kanal e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli, serta jaringan Acer Authorized Store. (I-2)

Produk Harga Promo (Mata Uang Rupiah) Acer Luggage (Mulai dari) Rp1.590.000 Acer FreeSense Ring Rp3.499.000

*Penawaran spesial ini berlangsung mulai 27 Februari hingga 15 Maret 2026 melalui kanal penjualan resmi Acer Indonesia.