7 Cara Mengunci Kamera HP Agar tidak Bisa Dibobol Hacker, Jangan Sampai Jadi Korban!

Pernahkah Anda merasa diawasi saat sedang asyik bermain ponsel? Di tahun 2026 ini, ancaman siber semakin canggih, salah satunya adalah Camfecting. Ini adalah jenis serangan siber di mana hacker mengakses dan mengendalikan kamera pada perangkat Anda dari jauh tanpa izin.
Privasi Anda bisa terancam jika tidak waspada.
Camfecting dilakukan dengan menginfeksi perangkat target menggunakan malware seperti Trojan. Sekalinya terinstal, malware ini secara diam-diam mengaktifkan kamera dan bahkan bisa mematikan tanda bahwa kamera sedang aktif.
Tujuannya beragam, mulai dari pemerasan hingga pencurian data pribadi.
Pastikan OS smartphone Anda selalu berada di versi terbaru. Pembaruan biasanya menyertakan security patch yang menutup celah keamanan yang bisa dieksploitasi hacker untuk melakukan remote access.
Jangan asal memberikan izin (allow) saat menginstal aplikasi baru. Masuk ke pengaturan privasi dan cek kembali aplikasi mana saja yang memiliki akses ke kamera. Jika aplikasi tersebut tidak relevan dengan fungsi kamera, segera cabut izinnya.
Malware sering kali masuk melalui teknik phishing via email, SMS, atau pesan WhatsApp. Jangan pernah mengklik tautan dari pengirim yang tidak dikenal, karena itu bisa menjadi pintu masuk bagi Remote Access Trojans (RATs).
Manfaatkan fitur Privacy Dashboard pada Android atau iOS untuk memantau aplikasi apa saja yang mengakses sensor kamera dalam 24 jam terakhir. Anda bisa melihat riwayat penggunaan sensor secara mendetail di sana.
Jaringan WiFi publik yang tidak aman bisa menjadi celah bagi hacker untuk menyusup ke perangkat Anda. Selalu gunakan VPN jika terpaksa menggunakan WiFi publik untuk mengenkripsi data Anda.
Instal aplikasi keamanan siber terpercaya yang memiliki fitur pelindung kamera. Beberapa aplikasi mampu memblokir akses kamera secara total dan hanya membukanya saat Anda memberikan perintah khusus.
Cara paling sederhana namun sangat efektif adalah dengan menggunakan webcam cover atau selotip. Dengan menutup lensa secara fisik, hacker tidak akan bisa melihat apa pun meskipun mereka berhasil membobol sistem kamera Anda.
|Metode Perlindungan
|Tingkat Keamanan
|Kemudahan
|Update Software
|Sangat Tinggi
|Mudah
|Webcam Cover
|Maksimal (Fisik)
|Sangat Mudah
|Audit Izin Aplikasi
|Tinggi
|Sedang
Keamanan privasi di era digital 2026 adalah tanggung jawab pribadi. Dengan melakukan audit rutin pada izin aplikasi dan menggunakan pelindung fisik, Anda bisa meminimalisir risiko menjadi korban pengintaian hacker. Tetap waspada dan jangan biarkan kamera HP menjadi mata-mata di dalam rumah Anda sendiri. (Z-10)
