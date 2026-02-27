Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

7 Aplikasi Panduan Sholat Terbaik di HP

Reynaldi Andrian Pamungkas
27/2/2026 18:30
Berikut Aplikasi Panduan Sholat Terbaik di HP(freepik)

APLIKASI panduan sholat adalah aplikasi di HP yang membantu umat Muslim dalam melaksanakan ibadah sholat dengan benar dan tepat waktu.

Aplikasi ini biasanya menyediakan berbagai fitur seperti tata cara sholat, bacaan niat, doa-doa, hingga pengingat waktu sholat.

Berikut 7 Aplikasi Panduan Sholat Terbaik di HP

1. Muslim Pro

Aplikasi paling populer untuk umat Muslim, menyediakan jadwal waktu sholat akurat, notifikasi azan, arah kiblat, Al-Qur’an digital, doa harian, dan kalender Islam.

2. Umma

Selain jadwal sholat dan arah kiblat, Umma punya konten kajian Islami, cerita Islam, dan fitur komunitas untuk belajar bersama.

3. Jadwal Sholat, Kiblat & Adzan

Aplikasi simpel yang fokus memberi waktu sholat harian sesuai lokasi, pengingat azan, dan kompas arah kiblat.

4. Athan: Prayer Times & Al-Qur’an

Menyediakan jadwal sholat global, alarm adzan, Al-Qur’an digital, dan arah kiblat untuk menjaga ibadah tepat waktu di mana saja.

5. Salatuk

Aplikasi ringan dengan jadwal sholat otomatis sesuai lokasi, notifikasi azan, serta fitur arah kiblat.

6. Al-Qur’an Indonesia

Selain Qur’an lengkap dan terjemahannya, aplikasi ini juga menyediakan jadwal sholat, notifikasi adzan, dan arah kiblat yang akurat.

7. Waktu Sholat & Adzan Indonesia

Didesain khusus untuk pengguna di Indonesia dengan jadwal waktu sholat akurat, adzan otomatis, dan fitur tambahan seperti Asmaul Husna.

Aplikasi panduan sholat adalah aplikasi yang memudahkan umat Muslim agar lebih tertib dan khusyuk dalam beribadah. (Z-4)

Editor : Reynaldi
