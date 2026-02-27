V2 Indonesia Luncurkan aurowave: Solusi Audio Profesional Lokal yang Siap Mendunia

Aurowave(MI/HO)

V2 Indonesia secara resmi memperkenalkan brand audio profesional terbaru, aurowave, pada Rabu (26/2) di Menara Imperium, Jakarta Selatan.

Kehadiran aurowave menandai langkah strategis perusahaan dalam memperkuat ekosistem teknologi audio visual (AV) sekaligus menjawab kebutuhan pasar akan sistem audio yang terintegrasi di era modern.

Sebagai anak perusahaan V2 Indonesia, aurowave dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan ruang komersial dan publik.

Lini produk ini mencakup solusi untuk ruang rapat, auditorium, tempat hiburan, restoran, klub olahraga, hingga butik. Dengan mengusung tagline “Precision in Every Wave,” aurowave menawarkan kombinasi antara performa tinggi, desain fleksibel, dan kemudahan instalasi.

Founder dan CEO V2 Indonesia, Rudi Hidayat, menjelaskan bahwa aurowave hadir sebagai solusi yang relevan dengan perkembangan industri saat ini.

“aurowave kami hadirkan sebagai solusi audio profesional yang relevan dengan kebutuhan ruang serbaguna dan modern. Tidak hanya kuat secara performa, tetapi juga fleksibel, mudah diintegrasikan, dan memiliki desain yang mendukung berbagai jenis ruang dan aktivitas,” ujar Rudi Hidayat dalam acara peluncuran tersebut.

Ia juga menambahkan ambisinya untuk menjadikan aurowave sebagai pilihan utama bagi para pelaku industri, bisnis, dan kreator yang memprioritaskan kualitas suara serta keandalan sistem.

Untuk mendukung berbagai skala kebutuhan, aurowave menghadirkan rangkaian produk yang komprehensif. Beberapa lini unggulannya meliputi Line Array Speaker (LA1), Portable Live Speaker (PS3 dan PS7S), Multi-Purpose Point Source Speaker (AS80), hingga Coaxial Speaker (CS1).

Selain itu, tersedia pula kategori produk untuk Outdoor & Touring Speakers serta Conference Systems yang dirancang dengan jangkauan suara terkontrol dan karakter audio yang seimbang.

Peluncuran ini juga menjadi momentum bagi V2 Indonesia untuk memperkenalkan portofolio teknologi strategis lainnya yang saling terintegrasi.

Ekosistem ini didukung oleh AI Speech untuk pengolahan suara berbasis kecerdasan buatan, Televic untuk sistem konferensi profesional, dan Unilumin untuk solusi tampilan visual LED berpresisi tinggi.

Dalam ekosistem tersebut, aurowave berperan sebagai pilar audio yang mendukung interoperabilitas lintas teknologi.

Dengan rekam jejak V2 Indonesia yang sebelumnya sukses menggarap proyek berskala nasional seperti Projection Mapping Monas dan teknologi Extended Reality (XR), aurowave diproyeksikan tidak hanya bersaing di pasar nasional, tetapi juga siap merambah pasar Asia Pasifik. (Z-1)