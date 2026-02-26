Update Harga Samsung Galaxy S26 Series: Naik Drastis, ini Penyebabnya

Galaxy S26 Series(Doc Samsung)

SAMSUNG Electronics Indonesia resmi merilis lini flagship terbaru mereka, Galaxy S26 Series, pada akhir Februari 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, konsumen kali ini harus merogoh kocek lebih dalam karena terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan di seluruh varian.

Daftar Harga Samsung Galaxy S26 Series di Indonesia

Kenaikan harga pada tahun 2026 berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta. Berikut adalah rincian harga retail resmi (MSRP) untuk pasar Indonesia:

Model Varian Memori Harga Resmi (Rupiah) Galaxy S26 (Reguler) 12 GB / 256 GB Rp16.499.000 12 GB / 512 GB Rp19.499.000 Galaxy S26+ (Plus) 12 GB / 256 GB Rp19.499.000 12 GB / 512 GB Rp22.499.000 Galaxy S26 Ultra 12 GB / 256 GB Rp24.499.000 12 GB / 512 GB Rp27.499.000 16 GB / 1 TB Rp31.999.000

Penyebab Kenaikan Harga Samsung S26 Series

Banyak calon pembeli mempertanyakan alasan di balik lonjakan harga ini. Pihak Samsung Indonesia melalui perwakilannya menjelaskan bahwa ada beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi struktur harga tahun ini:

Penggunaan chipset fabrikasi 2 nanometer pertama pada varian reguler dan Plus menawarkan efisiensi daya yang luar biasa, namun biaya produksinya meningkat tajam dibandingkan teknologi 3nm atau 4nm. Kelangkaan Komponen Memori: Harga pasar global untuk RAM LPDDR5X dan storage UFS 4.1 sedang mengalami tren kenaikan akibat permintaan tinggi di sektor pusat data AI.

Samsung beralih menggunakan material Armor Aluminium 2 yang lebih ringan dan tangguh, serta proteksi layar Gorilla Armor 2 yang lebih mahal. Nilai Tukar Rupiah: Kurs Mata Uang Rupiah yang dinamis terhadap Dolar AS memberikan tekanan tambahan pada harga barang impor elektronik.

Fitur Unggulan dan Spesifikasi Mewah

Meskipun harga naik, Samsung memberikan kompensasi berupa peningkatan spesifikasi yang sangat masif. Varian Galaxy S26 Ultra tetap menjadi primadona dengan layar 6,9 inci QHD+ dan fitur Privacy Display yang memungkinkan layar tidak dapat diintip dari sudut samping.

Di sektor fotografi, kamera 200MP pada model Ultra kini didukung oleh Pro Visual Engine berbasis AI yang mampu menghasilkan foto malam hari sekelas kamera profesional. Sementara itu, varian reguler kini memiliki baterai lebih besar, yakni 4.300 mAh, dalam bodi yang justru lebih tipis (7,2 mm). (Z-4)