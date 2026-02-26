Update Harga Samsung Galaxy S26 Series: Naik Drastis, ini Penyebabnya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SAMSUNG Electronics Indonesia resmi merilis lini flagship terbaru mereka, Galaxy S26 Series, pada akhir Februari 2026. Berbeda dengan tahun sebelumnya, konsumen kali ini harus merogoh kocek lebih dalam karena terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan di seluruh varian.
Kenaikan harga pada tahun 2026 berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta. Berikut adalah rincian harga retail resmi (MSRP) untuk pasar Indonesia:
|Model
|Varian Memori
|Harga Resmi (Rupiah)
|Galaxy S26 (Reguler)
|12 GB / 256 GB
|Rp16.499.000
|12 GB / 512 GB
|Rp19.499.000
|Galaxy S26+ (Plus)
|12 GB / 256 GB
|Rp19.499.000
|12 GB / 512 GB
|Rp22.499.000
|Galaxy S26 Ultra
|12 GB / 256 GB
|Rp24.499.000
|12 GB / 512 GB
|Rp27.499.000
|16 GB / 1 TB
|Rp31.999.000
Banyak calon pembeli mempertanyakan alasan di balik lonjakan harga ini. Pihak Samsung Indonesia melalui perwakilannya menjelaskan bahwa ada beberapa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi struktur harga tahun ini:
Meskipun harga naik, Samsung memberikan kompensasi berupa peningkatan spesifikasi yang sangat masif. Varian Galaxy S26 Ultra tetap menjadi primadona dengan layar 6,9 inci QHD+ dan fitur Privacy Display yang memungkinkan layar tidak dapat diintip dari sudut samping.
Di sektor fotografi, kamera 200MP pada model Ultra kini didukung oleh Pro Visual Engine berbasis AI yang mampu menghasilkan foto malam hari sekelas kamera profesional. Sementara itu, varian reguler kini memiliki baterai lebih besar, yakni 4.300 mAh, dalam bodi yang justru lebih tipis (7,2 mm). (Z-4)
Semenjak diperkenalkan pada akhir Februari lalu, Samsung Galaxy S26 Series telah mencuri banyak perhatian masyarakat.
Cek 7 fitur fotografi & video unggulan Samsung S26 Series 2026. Mulai dari Aperture f/1.4, Horizon Lock, hingga codec video APV untuk kreator.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved