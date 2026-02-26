Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Cara Membuat YouTube Shorts dari HP

Reynaldi Andrian Pamungkas
26/2/2026 21:30
Berikut Cara Membuat YouTube Stories dari HP(freepik)

YOUTUBE Stories yang kini menjadi YouTube Shorts adalah fitur berbagi video pendek vertikal di YouTube yang dulu memungkinkan kreator mengunggah konten singkat yang tampil sementara.

Fitur ini sudah dihentikan oleh YouTube pada tahun 2023 dan digantikan oleh fitur YouTube Shorts, yang kini menjadi format video pendek utama di platform tersebut.

Berikut Cara Membuat YouTube Stories dari HP

  1. Buka aplikasi YouTube di HP Android atau iPhone.
  2. Tekan tombol plus di bagian bawah.
  3. Pilih Buat Short.
  4. Rekam video langsung atau unggah video dari galeri.
  5. Tambahkan musik, teks, filter, timer.
  6. Tekan Berikutnya.
  7. Isi judul dan atur visibilitas.
  8. Tekan Upload atau Posting.

Agar konten lebih menarik gunakan video vertikal, buat pembukaan yang menarik dalam 3 detik pertama, tambahkan teks agar mudah dipahami tanpa suara, serta gunakan hashtag seperti #Shorts.

Jika akun tersebut tidak memiliki fitur Stories, itu karena YouTube sudah lebih memfokuskan kreator pada Shorts sebagai pengganti Stories. (Z-4)

Sumber: ice, axis



Editor : Reynaldi
