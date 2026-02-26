6 Aplikasi Lihat PDF di HP Android dan iPhone

Headline
APLIKASI lihat PDF adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka, membaca, dan mengelola file berformat PDF di perangkat seperti HP Android, iPhone, tablet, maupun komputer.
Aplikasi ini bisa membuat pengguna untuk membuka dan membaca file PDF, memperbesar atau memperkecil tampilan, memberi anotasi atau menandai teks, menandatangani dokumen digital, dan membagikan file ke orang lain.
Aplikasi terkenal untuk membuka dan membaca PDF, mengisi form, memberi komentar, bahkan menandatangani dokumen. Kamu juga bisa menyimpan dan berbagi file dengan aman.
Aplikasi serbaguna yang bisa membuka, menandai, mengedit, serta menggabungkan atau menandatangani PDF dengan antarmuka yang ramah pengguna.
Aplikasi ringan yang tidak hanya membuka PDF tetapi juga mendukung fitur seperti anotasi, tanda tangan, dan sinkronisasi dengan layanan cloud.
Pilihan bagus khusus untuk iPhone atau iPad yang bisa membuka, mengedit, menggabungkan, dan bahkan mengonversi PDF ke format lain.
Aplikasi all in one yang bukan hanya membuka PDF, tapi juga bisa melihat dokumen Word, Excel, dan PowerPoint; plus fitur konversi dan penggabungan file PDF.
Aplikasi serbaguna lain yang mendukung berbagai format dokumen termasuk PDF, cocok untuk membuka dan membaca file di Android maupun iPhone.
Beberapa aplikasi juga memungkinkan kamu menandai teks, menambahkan komentar, atau bahkan memindai dokumen kertas jadi PDF langsung lewat kamera HP. (Z-4)
