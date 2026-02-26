Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Reynaldi Andrian Pamungkas
26/2/2026 19:00
6 Aplikasi Lihat PDF di HP Android dan iPhone
Berikut Aplikasi Lihat PDF di HP Android dan iPhone(freepik)

APLIKASI lihat PDF adalah aplikasi yang digunakan untuk membuka, membaca, dan mengelola file berformat PDF di perangkat seperti HP Android, iPhone, tablet, maupun komputer.

Aplikasi ini bisa membuat pengguna untuk membuka dan membaca file PDF, memperbesar atau memperkecil tampilan, memberi anotasi atau menandai teks, menandatangani dokumen digital, dan membagikan file ke orang lain.

Berikut 6 Aplikasi Lihat PDF di HP Android dan iPhone

1. Adobe Acrobat Reader

Aplikasi terkenal untuk membuka dan membaca PDF, mengisi form, memberi komentar, bahkan menandatangani dokumen. Kamu juga bisa menyimpan dan berbagi file dengan aman.

2. Xodo PDF Reader & Editor

Aplikasi serbaguna yang bisa membuka, menandai, mengedit, serta menggabungkan atau menandatangani PDF dengan antarmuka yang ramah pengguna.

3. Foxit PDF Reader

Aplikasi ringan yang tidak hanya membuka PDF tetapi juga mendukung fitur seperti anotasi, tanda tangan, dan sinkronisasi dengan layanan cloud.

4. PDF Reader Editor & Viewer

Pilihan bagus khusus untuk iPhone atau iPad yang bisa membuka, mengedit, menggabungkan, dan bahkan mengonversi PDF ke format lain.

5. WPS Office

Aplikasi all in one yang bukan hanya membuka PDF, tapi juga bisa melihat dokumen Word, Excel, dan PowerPoint; plus fitur konversi dan penggabungan file PDF.

6. Polaris Office

Aplikasi serbaguna lain yang mendukung berbagai format dokumen termasuk PDF, cocok untuk membuka dan membaca file di Android maupun iPhone.

Beberapa aplikasi juga memungkinkan kamu menandai teks, menambahkan komentar, atau bahkan memindai dokumen kertas jadi PDF langsung lewat kamera HP. (Z-4)

Sumber: adobe, telset



Editor : Reynaldi
