Media Indonesia
26/2/2026 18:00
Update Resident Evil 2026: Tanggal Rilis RE9 Requiem & Bocoran Remake
Ilustrasi(Dok Istimewa)

 

Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat dinanti oleh para penggemar Resident Evil. Capcom telah mengonfirmasi bahwa seri utama terbaru mereka, Resident Evil 9: Requiem, akan segera hadir untuk menghantui konsol dan PC Anda.

Resident Evil 9: Requiem - Detail Rilis dan Cerita

Capcom menjadwalkan perilisan global Resident Evil 9: Requiem pada 27 Februari 2026. Game ini akan membawa pemain kembali ke akar horor di Raccoon City melalui mata karakter baru, Grace Ashcroft. Menariknya, ikon seri ini, Leon S. Kennedy, juga akan menjadi karakter yang dapat dimainkan dengan porsi cerita yang cukup besar.

Informasi Kunci RE9: Requiem

  • Tanggal Rilis: 27 Februari 2026
  • Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2
  • Protagonis: Grace Ashcroft & Leon S. Kennedy
  • Engine: RE Engine (Optimasi DLSS 4)

Masa Depan Seri Remake: Code Veronica & Zero

Selain game baru, Capcom juga dilaporkan tengah mengerjakan proyek remake lainnya. Berdasarkan bocoran terpercaya, berikut adalah estimasi jadwalnya:

  • Resident Evil: Code Veronica Remake: Pengumuman di akhir 2026, rilis 2027.
  • Resident Evil Zero Remake: Target rilis tahun 2028.
  • Resident Evil 5 Remake: Belum ada rencana pengumuman dalam waktu dekat (fokus ke Code: Veronica).

Tabel Perbandingan Gameplay RE9

Aspek Grace Ashcroft Leon S. Kennedy
Fokus Utama Eksplorasi & Puzzle Pertempuran & Mobilitas
Tingkat Horor Sangat Tinggi (Psychological) Sedang (Cinematic Action)

Kesimpulan

Dengan kembalinya Leon Kennedy dan pengenalan Grace Ashcroft, Resident Evil 9: Requiem berupaya menyeimbangkan antara horor klasik dan aksi modern. Pastikan perangkat Anda siap untuk menyambut teror terbaru dari Capcom pada Februari mendatang.

People Also Ask (FAQ)

Apakah Resident Evil 9 akan menjadi Open World?
Rumor menyebutkan adanya elemen open-world yang lebih luas dibandingkan Village, terutama pada bagian gameplay Leon Kennedy.

Apakah Grace Ashcroft berhubungan dengan keluarga Ashcroft di Code: Veronica?
Nama belakang yang sama memicu spekulasi besar di kalangan fans, namun Capcom belum memberikan konfirmasi resmi terkait hubungan darah tersebut.



Editor : Indrastuti
