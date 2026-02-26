Update Resident Evil 2026: Tanggal Rilis RE9 Requiem & Bocoran Remake

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat dinanti oleh para penggemar Resident Evil. Capcom telah mengonfirmasi bahwa seri utama terbaru mereka, Resident Evil 9: Requiem, akan segera hadir untuk menghantui konsol dan PC Anda.

Resident Evil 9: Requiem - Detail Rilis dan Cerita

Capcom menjadwalkan perilisan global Resident Evil 9: Requiem pada 27 Februari 2026. Game ini akan membawa pemain kembali ke akar horor di Raccoon City melalui mata karakter baru, Grace Ashcroft. Menariknya, ikon seri ini, Leon S. Kennedy, juga akan menjadi karakter yang dapat dimainkan dengan porsi cerita yang cukup besar.

Informasi Kunci RE9: Requiem Tanggal Rilis: 27 Februari 2026

27 Februari 2026 Platform: PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2

PS5, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch 2 Protagonis: Grace Ashcroft & Leon S. Kennedy

Grace Ashcroft & Leon S. Kennedy Engine: RE Engine (Optimasi DLSS 4)

Masa Depan Seri Remake: Code Veronica & Zero

Selain game baru, Capcom juga dilaporkan tengah mengerjakan proyek remake lainnya. Berdasarkan bocoran terpercaya, berikut adalah estimasi jadwalnya:

Resident Evil: Code Veronica Remake: Pengumuman di akhir 2026, rilis 2027.

Pengumuman di akhir 2026, rilis 2027. Resident Evil Zero Remake: Target rilis tahun 2028.

Target rilis tahun 2028. Resident Evil 5 Remake: Belum ada rencana pengumuman dalam waktu dekat (fokus ke Code: Veronica).

Tabel Perbandingan Gameplay RE9

Aspek Grace Ashcroft Leon S. Kennedy Fokus Utama Eksplorasi & Puzzle Pertempuran & Mobilitas Tingkat Horor Sangat Tinggi (Psychological) Sedang (Cinematic Action)

Kesimpulan

Dengan kembalinya Leon Kennedy dan pengenalan Grace Ashcroft, Resident Evil 9: Requiem berupaya menyeimbangkan antara horor klasik dan aksi modern. Pastikan perangkat Anda siap untuk menyambut teror terbaru dari Capcom pada Februari mendatang.