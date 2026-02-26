Update Resident Evil 2026: Tanggal Rilis RE9 Requiem & Bocoran Remake

Headline
Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat dinanti oleh para penggemar Resident Evil. Capcom telah mengonfirmasi bahwa seri utama terbaru mereka, Resident Evil 9: Requiem, akan segera hadir untuk menghantui konsol dan PC Anda.
Capcom menjadwalkan perilisan global Resident Evil 9: Requiem pada 27 Februari 2026. Game ini akan membawa pemain kembali ke akar horor di Raccoon City melalui mata karakter baru, Grace Ashcroft. Menariknya, ikon seri ini, Leon S. Kennedy, juga akan menjadi karakter yang dapat dimainkan dengan porsi cerita yang cukup besar.
Selain game baru, Capcom juga dilaporkan tengah mengerjakan proyek remake lainnya. Berdasarkan bocoran terpercaya, berikut adalah estimasi jadwalnya:
|Aspek
|Grace Ashcroft
|Leon S. Kennedy
|Fokus Utama
|Eksplorasi & Puzzle
|Pertempuran & Mobilitas
|Tingkat Horor
|Sangat Tinggi (Psychological)
|Sedang (Cinematic Action)
Dengan kembalinya Leon Kennedy dan pengenalan Grace Ashcroft, Resident Evil 9: Requiem berupaya menyeimbangkan antara horor klasik dan aksi modern. Pastikan perangkat Anda siap untuk menyambut teror terbaru dari Capcom pada Februari mendatang.
Apakah Resident Evil 9 akan menjadi Open World?
Rumor menyebutkan adanya elemen open-world yang lebih luas dibandingkan Village, terutama pada bagian gameplay Leon Kennedy.
Apakah Grace Ashcroft berhubungan dengan keluarga Ashcroft di Code: Veronica?
Nama belakang yang sama memicu spekulasi besar di kalangan fans, namun Capcom belum memberikan konfirmasi resmi terkait hubungan darah tersebut.
