Intip Spek Monster ASUS ROG 2026 dengan RTX 5090 yang Tembus Rp100 Juta

Spek Monster ASUS ROG 2026 dengan RTX 5090.(Dok. Pricebook)

MEMASUKI tahun 2026, ASUS Republic of Gamers (ROG) kembali menggebrak pasar teknologi dengan jajaran laptop gaming kelas monster. Fokus utama tahun ini adalah integrasi penuh arsitektur NVIDIA Blackwell melalui kartu grafis RTX 5090 Laptop GPU dan prosesor Intel Panther Lake (Core Ultra Series 3) yang membawa kemampuan AI ke level yang belum pernah ada sebelumnya.

Daftar Laptop ASUS ROG 2026 dengan RTX 5090

ASUS menghadirkan beberapa lini utama yang menggunakan GPU kasta tertinggi ini:

ROG Zephyrus Duo (2026) GX651: Laptop layar ganda pertama di dunia dengan dua panel 16 inci OLED 3K. Menggunakan RTX 5090 dengan TGP 135W untuk menjaga ketipisan bodi di bawah 20mm.

ROG Strix SCAR 18 (2026) G835: Raja performa mentah (raw performance). Mengusung RTX 5090 dengan TGP maksimal 175W, layar 18 inci Mini-LED, dan sistem pendingin Conductonaut Extreme.

ROG Zephyrus G16 (2026) GU606: Laptop ultra-portabel premium yang kini mampu menampung RTX 5090 (160W TGP) dalam sasis aluminium CNC yang sangat ringan (1,85 kg).

Tabel Spesifikasi ASUS ROG 2026

Komponen Spesifikasi Unggulan GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop (24GB GDDR7) Prosesor Intel® Core™ Ultra 9 386H (Panther Lake) Layar ROG Nebula HDR OLED, 3K, 240Hz, 1100 Nits RAM Up to 64GB LPDDR5X-8533 Penyimpanan 4TB PCIe Gen 5 SSD (RAID 0)

Informasi Harga: Di pasar Indonesia, laptop ASUS ROG dengan spek RTX 5090 diprediksi akan dibanderol mulai dari Rp75.000.000 hingga menembus Rp110.000.000 untuk varian tertinggi seperti Zephyrus Duo.

Fitur Unggulan: Mengapa Memilih ROG 2026?

Selain performa grafis, ASUS menyematkan teknologi pendingin Tri-Fan Technology yang diperbarui dan penggunaan Vapor Chamber yang lebih luas.

Dukungan Thunderbolt 5 juga menjadi standar baru, memungkinkan kecepatan transfer data hingga 120Gbps, yang sangat dibutuhkan oleh para profesional kreatif dan gamer hardcore.

FAQ (People Also Ask)

Apakah RTX 5090 Laptop mendukung DLSS 4?

Ya, seri RTX 50 secara eksklusif mendukung DLSS 4.5 yang menyertakan Multi-Frame Generation untuk peningkatan FPS yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas visual secara drastis.

Berapa berat laptop ROG Zephyrus G16 2026?

Meskipun menggunakan RTX 5090, ASUS berhasil menjaga bobot Zephyrus G16 di angka sekitar 1,85 kg berkat sasis aluminium CNC yang dioptimalkan. (Z-10)