Intip Spek Monster ASUS ROG 2026 dengan RTX 5090 yang Tembus Rp100 Juta

MEMASUKI tahun 2026, ASUS Republic of Gamers (ROG) kembali menggebrak pasar teknologi dengan jajaran laptop gaming kelas monster. Fokus utama tahun ini adalah integrasi penuh arsitektur NVIDIA Blackwell melalui kartu grafis RTX 5090 Laptop GPU dan prosesor Intel Panther Lake (Core Ultra Series 3) yang membawa kemampuan AI ke level yang belum pernah ada sebelumnya.
ASUS menghadirkan beberapa lini utama yang menggunakan GPU kasta tertinggi ini:
|Komponen
|Spesifikasi Unggulan
|GPU
|NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop (24GB GDDR7)
|Prosesor
|Intel® Core™ Ultra 9 386H (Panther Lake)
|Layar
|ROG Nebula HDR OLED, 3K, 240Hz, 1100 Nits
|RAM
|Up to 64GB LPDDR5X-8533
|Penyimpanan
|4TB PCIe Gen 5 SSD (RAID 0)
Informasi Harga: Di pasar Indonesia, laptop ASUS ROG dengan spek RTX 5090 diprediksi akan dibanderol mulai dari Rp75.000.000 hingga menembus Rp110.000.000 untuk varian tertinggi seperti Zephyrus Duo.
Selain performa grafis, ASUS menyematkan teknologi pendingin Tri-Fan Technology yang diperbarui dan penggunaan Vapor Chamber yang lebih luas.
Dukungan Thunderbolt 5 juga menjadi standar baru, memungkinkan kecepatan transfer data hingga 120Gbps, yang sangat dibutuhkan oleh para profesional kreatif dan gamer hardcore.
Ya, seri RTX 50 secara eksklusif mendukung DLSS 4.5 yang menyertakan Multi-Frame Generation untuk peningkatan FPS yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas visual secara drastis.
Meskipun menggunakan RTX 5090, ASUS berhasil menjaga bobot Zephyrus G16 di angka sekitar 1,85 kg berkat sasis aluminium CNC yang dioptimalkan. (Z-10)
