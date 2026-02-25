Harga Asus ROG 2026 di Indonesia, Laptop Gaming dengan Grafis RTX 5090

Asus ROG 2026(Doc Asus)

MEMASUKI tahun 2026, ASUS kembali menggebrak pasar teknologi Indonesia dengan meluncurkan lini laptop gaming premium terbaru mereka. Fokus utama tahun ini adalah integrasi arsitektur NVIDIA Blackwell melalui kartu grafis GeForce RTX 5090 yang dikombinasikan dengan prosesor Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake).

Spesifikasi Lengkap ASUS ROG RTX 5090 (Edisi 2026)

Laptop ASUS ROG seri 2026, khususnya pada model flagship seperti ROG Strix SCAR 18 dan Zephyrus G16, membawa peningkatan spesifikasi yang sangat signifikan:

Komponen Detail Spesifikasi Prosesor Intel Core Ultra 9 275HX / 386H (Panther Lake) Kartu Grafis NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU (24GB GDDR7) Layar 16" / 18" OLED Nebula HDR, 2.5K/3K, 240Hz, 1100 Nits Memori Hingga 64GB DDR5 6400MHz Penyimpanan Up to 4TB NVMe PCIe Gen 5 (RAID 0) Konektivitas Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, Thunderbolt 5

Keunggulan dan Fitur Utama

1. Performa AI yang Luar Biasa

Dengan dukungan NPU pada prosesor Panther Lake dan Tensor Core generasi ke-5 pada RTX 5090, laptop ini mampu menghasilkan performa AI hingga 1824 TOPS. Ini memungkinkan fitur DLSS 4.5 bekerja jauh lebih cerdas dalam meningkatkan frame rate game tanpa mengurangi kualitas visual.

2. Layar OLED dengan Kecerahan Tinggi

Layar ROG Nebula HDR kini berbasis OLED dengan teknologi terbaru yang mampu mencapai tingkat kecerahan 1100 nits. Masalah layar OLED yang redup di bawah sinar matahari kini sudah teratasi sepenuhnya pada model 2026.

3. Sistem Pendingin Vapor Chamber

Untuk menangani panas dari RTX 5090 yang memiliki TGP hingga 175W, ASUS menyematkan sistem pendingin berbasis full-cover vapor chamber dan penggunaan logam cair (liquid metal) baik pada CPU maupun GPU.

ASUS juga merilis edisi kolektor ROG Flow Z13-KJP hasil kolaborasi dengan Kojima Productions yang hanya tersedia sebanyak 50 unit di Indonesia dengan harga Rp 60,9 Jutaan.

Harga ASUS ROG RTX 5090 di Indonesia

Harga laptop gaming ASUS ROG 2026 di pasar Indonesia bervariasi tergantung pada model dan konfigurasi memori:

ROG Strix SCAR 18 (Flagship): Rp 89.999.000

Rp 89.999.000 ROG Zephyrus G16 (Ultra-portable): Rp 85.999.000

Rp 85.999.000 ROG Strix SCAR 16: Rp 84.500.000

Kapan Rilis?

Seluruh lini ASUS ROG edisi 2026 telah resmi dirilis dan tersedia di Indonesia sejak akhir Januari 2026. Konsumen dapat membelinya melalui ASUS Online Store resmi, ROG Store fisik, maupun mitra e-commerce terpercaya.

ASUS ROG 2026 dengan RTX 5090 adalah standar baru laptop gaming masa depan. Meskipun harganya menembus angka 80-90 juta Rupiah, teknologi yang ditawarkan seperti arsitektur Blackwell dan Panther Lake memberikan nilai investasi yang tinggi bagi para profesional dan hardcore gamer.