7 Aplikasi Belajar Ngaji di HP

APLIKASI belajar ngaji adalah program atau perangkat lunak yang bisa di-install di HP atau tablet yang dirancang untuk membantu seseorang belajar membaca Al-Qur’an, tajwid, dan memperbaiki bacaan secara mandiri.
Lewat aplikasi ini, kamu bisa belajar dari dasar huruf hijaiyah sampai membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan benar, kapan saja dan di mana saja tanpa harus selalu tatap muka dengan guru.
Aplikasi belajar mengaji dengan bantuan kecerdasan buatan untuk mengecek pelafalan dan latihan membaca huruf hijaiyah secara interaktif.
Aplikasi belajar Al-Qur’an lengkap dari dasar membaca sampai tahsin dan muraja’ah dengan fitur mushaf digital berwarna.
Aplikasi yang menuntun belajar makhraj huruf, sifatul huruf, dan latihan bacaan Al-Qur’an dengan audio serta evaluasi pelafalan.
Aplikasi pintar yang membantu memperbaiki bacaan dengan mendengarkan suara kamu dan memberikan feedback tajwid.
Aplikasi belajar dan menghafal Al-Qur’an dengan metode interaktif dan fitur tracking kemajuan.
Aplikasi Al-Qur’an yang menyediakan teks lengkap, terjemahan, dan audio murattal untuk belajar membaca dengan benar.
Aplikasi komprehensif termasuk bacaan Al-Qur’an dengan audio dan tajwid, serta fitur tambahan seperti waktu shalat dan adzan.
Pilih aplikasi yang sesuai dengan tujuan, misalnya belajar membaca huruf dasar, memperbaiki tajwid, atau menghafal Al-Qur’an. (Z-4)
Sumber: carisinyal, telkomsel
