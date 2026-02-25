Berikut Aplikasi Belajar Ngaji di HP(freepik)

APLIKASI belajar ngaji adalah program atau perangkat lunak yang bisa di-install di HP atau tablet yang dirancang untuk membantu seseorang belajar membaca Al-Qur’an, tajwid, dan memperbaiki bacaan secara mandiri.

Lewat aplikasi ini, kamu bisa belajar dari dasar huruf hijaiyah sampai membaca ayat-ayat Al-Qur’an dengan benar, kapan saja dan di mana saja tanpa harus selalu tatap muka dengan guru.

Berikut 7 Aplikasi Belajar Ngaji di HP

1. Ngaji.AI

Aplikasi belajar mengaji dengan bantuan kecerdasan buatan untuk mengecek pelafalan dan latihan membaca huruf hijaiyah secara interaktif.

2. Qara’a

Aplikasi belajar Al-Qur’an lengkap dari dasar membaca sampai tahsin dan muraja’ah dengan fitur mushaf digital berwarna.

3. Qiroah

Aplikasi yang menuntun belajar makhraj huruf, sifatul huruf, dan latihan bacaan Al-Qur’an dengan audio serta evaluasi pelafalan.

4. Tarteel

Aplikasi pintar yang membantu memperbaiki bacaan dengan mendengarkan suara kamu dan memberikan feedback tajwid.

5. Quran Companion

Aplikasi belajar dan menghafal Al-Qur’an dengan metode interaktif dan fitur tracking kemajuan.

6. Quran.com

Aplikasi Al-Qur’an yang menyediakan teks lengkap, terjemahan, dan audio murattal untuk belajar membaca dengan benar.

7. Muslim Pro

Aplikasi komprehensif termasuk bacaan Al-Qur’an dengan audio dan tajwid, serta fitur tambahan seperti waktu shalat dan adzan.

Pilih aplikasi yang sesuai dengan tujuan, misalnya belajar membaca huruf dasar, memperbaiki tajwid, atau menghafal Al-Qur’an. (Z-4)

Sumber: carisinyal, telkomsel