Berikut Aplikasi Alarm Terbaik di HP(freepik)

APLIKASI alarm adalah aplikasi di HP yang digunakan untuk mengatur waktu bunyi pengingat agar seseorang bangun tidur atau mengingat suatu kegiatan pada jam tertentu.

Aplikasi ini bisa berupa fitur bawaan ponsel atau aplikasi tambahan yang diunduh dari toko aplikasi.

Berikut 7 Aplikasi Alarm Terbaik di HP

1. Alarmy

Alarm yang sulit dimatikan tanpa menyelesaikan tantangan seperti foto, soal atau goyang HP, sangat cocok buat yang susah bangun tidur.

Baca juga : 7 Trik Setting Alarm Smartphone & Gadget Viar Anti Kesiangan saat Sahur, Dijamin Melek!

2. Sleep Cycle Smart Alarm

Alarm pintar yang menganalisis pola tidur kamu dan membangunkan pada saat terbaik supaya lebih segar bangunnya.

3. Alarm Clock Xtreme

Alarm dengan banyak opsi pengaturan, termasuk soal dan pengaturan suara yang bisa disesuaikan.

4. Google Clock

Aplikasi jam dan alarm bawaan Android dengan tampilan simpel, sinkronisasi Google Assistant, dan bisa pakai nada dari Spotify.

Baca juga : 9 Aplikasi Alarm Terbaik untuk iPhone

5. Apple Clock

Alarm bawaan iPhone yang efektif dan mudah dipakai, plus fitur Bedtime untuk atur jadwal tidur.

6. Early Bird Alarm Clock

Pilihan alarm ringan dengan opsi kustom suara berbeda setiap hari agar kamu tidak terbiasa snooze.

7. I Can’t Wake Up!

Alarm ekstrem yang mengharuskan kamu menyelesaikan tugas untuk mematikannya, cocok banget untuk heavy sleepers.

Pilih yang punya fitur challenge atau smart wake up jika kamu sering ketiduran, atau cukup pakai alarm standar jika sudah bangun tepat waktu setiap hari. (Z-4)

Sumber: eraspace, medcom