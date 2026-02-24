Daftar Game Gratis PS Plus Maret 2026: Ada PGA Tour 2K25!

Headline
MEMASUKI periode Maret 2026, bocoran mengenai jajaran game gratis PlayStation Plus (PS Plus) mulai bermunculan. Sumber terpercaya dari Dealabs, billbil-kun, telah mengungkap bahwa PGA Tour 2K25 akan menjadi headline untuk kategori Essential bulan ini.
Kehadiran game besutan 2K Sports ini tergolong mengejutkan karena usianya yang baru genap satu tahun sejak dirilis pada Februari 2025. Bagi para pelanggan, ini adalah kesempatan emas untuk mencicipi simulasi golf dengan rating tinggi tanpa biaya tambahan.
Berikut adalah tabel daftar game yang diprediksi dan telah dikonfirmasi akan masuk ke layanan PS Plus pada 3 Maret 2026:
|Judul Game
|Platform
|Tier
|PGA Tour 2K25
|PS5, PS4
|Essential/Extra/Premium
|Tekken: Dark Resurrection
|PS5, PS4
|Premium (Classics)
|TBA (Game Tambahan 1)
|PS5/PS4
|Essential
|TBA (Game Tambahan 2)
|PS4
|Essential
Tips: Jangan lupa untuk mengklaim game bulan Februari 2026 seperti Subnautica: Below Zero dan Ace Combat 7 sebelum tanggal 3 Maret agar tetap tersimpan di library Anda secara permanen.
Bagi Anda yang bukan penggemar golf, PGA Tour 2K25 menawarkan fitur yang mungkin mengubah pikiran Anda:
Game akan tersedia untuk diunduh secara gratis mulai Selasa, 3 Maret 2026, pukul 10.00 WIB di PlayStation Store.
Tidak. Anda harus memiliki keanggotaan PS Plus yang aktif untuk mengakses game yang telah diklaim sebelumnya.
Buka menu PlayStation Plus di konsol PS4 atau PS5 Anda, atau melalui aplikasi PlayStation App di smartphone, lalu pilih "Add to Library" pada game yang tersedia. (Z-10)
