3 Cara Merekam Panggilan Telepon di HP dengan Aman

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MEREKAM panggilan telepon adalah proses menyimpan percakapan yang terjadi saat melakukan atau menerima telepon dalam bentuk file audio, sehingga bisa diputar kembali di kemudian hari.
Rekaman ini biasanya digunakan untuk mencatat informasi penting, dokumentasi percakapan resmi, bukti komunikasi jika diperlukan, serta keperluan wawancara atau riset.
Namun, penting untuk diketahui bahwa merekam panggilan harus dilakukan secara legal dan etis, yaitu dengan memberi tahu serta mendapatkan izin dari lawan bicara, karena aturan hukum tentang privasi berbeda-beda di setiap negara.
Agar tetap aman dan privasi terjaga, pastikan selalu minta izin sebelum merekam, jangan menyebarkan rekaman tanpa persetujuan, simpan file di tempat aman, dan hapus rekaman yang tidak diperlukan. (Z-4)
Sumber: dialpad, bloombergtechnoz
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved