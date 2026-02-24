Berikut Cara Merekam Panggilan Telepon di HP dengan Aman(freepik)

MEREKAM panggilan telepon adalah proses menyimpan percakapan yang terjadi saat melakukan atau menerima telepon dalam bentuk file audio, sehingga bisa diputar kembali di kemudian hari.

Rekaman ini biasanya digunakan untuk mencatat informasi penting, dokumentasi percakapan resmi, bukti komunikasi jika diperlukan, serta keperluan wawancara atau riset.

Namun, penting untuk diketahui bahwa merekam panggilan harus dilakukan secara legal dan etis, yaitu dengan memberi tahu serta mendapatkan izin dari lawan bicara, karena aturan hukum tentang privasi berbeda-beda di setiap negara.

Berikut 3 Cara Merekam Panggilan Telepon di HP dengan Aman

1. Gunakan Fitur Bawaan HP

Buka aplikasi Telepon.

Masuk ke Pengaturan.

Cari menu Rekam Panggilan atau Call Recording.

Aktifkan fitur tersebut.

Saat menelepon, tekan tombol Rekam.

Tidak semua merek menyediakan fitur ini karena aturan privasi di tiap negara berbeda.

2. Gunakan Aplikasi Perekam Panggilan

Beberapa aplikasi pihak ketiga bisa membantu merekam panggilan, misalnya Cube ACR dan Automatic Call Recorder.

Download dari Google Play Store.

Beri izin akses mikrofon dan telepon.

Atur agar merekam otomatis atau manual.

Simpan hasil rekaman di penyimpanan internal.

3. Gunakan Perekam Suara Eksternal

Aktifkan speaker saat menelepon.

Gunakan HP lain atau alat perekam suara.

Pastikan suara jelas dan tetap minta izin lawan bicara.

Agar tetap aman dan privasi terjaga, pastikan selalu minta izin sebelum merekam, jangan menyebarkan rekaman tanpa persetujuan, simpan file di tempat aman, dan hapus rekaman yang tidak diperlukan. (Z-4)

Sumber: dialpad, bloombergtechnoz