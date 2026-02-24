Berikut Rekomendasi HP Samsung Seri S Terbaik(freepik)

HP Samsung Seri S adalah seri smartphone flagship dari Samsung yang dikenal dengan performa tinggi, kualitas layar yang bagus, dan fitur kamera canggih.

Seri ini merupakan lini utama dari HP Samsung yang dirancang untuk pengguna yang ingin pengalaman ponsel premium, baik untuk fotografi, gaming, maupun produktivitas sehari-hari.

Berikut 5 Rekomendasi HP Samsung Seri S Terbaik

1. Samsung Galaxy S25 Ultra

Harga: Rp18.792.849

Flagship paling canggih dengan performa top tier, kamera kuat, dan fitur terbaru dari Samsung.

2. Samsung Galaxy S24+

Harga: Rp8.415.525

Pilihan seimbang antara ukuran layar besar, performa cepat, dan baterai tahan lama. Ideal untuk multitasking, game, dan konten.

3. Samsung Galaxy S24

Harga: Rp4.796.681

Seri S terbaru yang ringkas tapi kuat. Cocok bagi yang suka HP tidak terlalu besar namun tetap premium.

4. Samsung Galaxy S25 FE

Harga: Rp13.380.685

Versi Fan Edition yang lebih terjangkau namun tetap punya fitur penting dari lini S terbaru, termasuk kamera bagus dan performa halus.

5. Samsung Galaxy S22 Ultra

Harga: Rp4.832.194

Pilihan flagship generasi sebelumnya yang masih sangat mumpuni, terutama dari segi kamera dan desain.

Untuk memilih HP Samsung seri S, baiknya pilih series Ultra untuk kamera dan performa terbaik, Lalu series Plus atau standar untuk mendapatkan fitur dan ukuran. Kalau seri FE cocok untuk fitur flagship dengan harga lebih hemat. (Z-4)

Sumber: erablue, pricebook