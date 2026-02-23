Berikut Cara Restart Komputer dengan Keyboard(freepik)

RESTART komputer adalah proses mematikan lalu menyalakan kembali komputer secara otomatis dalam satu langkah.

Berbeda dengan shutdown, restart akan menutup semua program yang berjalan, menyegarkan sistem operasi, serta memuat ulang sistem dari awal.

Berikut 4 Cara Restart Komputer dengan Keyboard

1. Menggunakan Kombinasi Alt dan F4

Pastikan kamu berada di Desktop, lalu tekan Windows dan D dulu kalau perlu.

Tekan Alt dan F4.

Akan muncul menu Shut Down Windows.

Pilih Restart dengan tombol panah.

Tekan Enter.

2. Menggunakan Ctrl, Alt dan Del

Tekan Ctrl, Alt dan Del.

Tekan Tab sampai ikon power terpilih.

Tekan Enter.

Pilih Restart, lalu tekan Enter lagi.

3. Menggunakan Windows dan X

Tekan Windows dan X.

Tekan tombol U.

Tekan R untuk restart.

4. Menggunakan Run

Tekan Windows dan R.

Ketik shutdown /r /t 0

Tekan Enter.

Komputer akan langsung restart.

Jika komputer hang dan tidak merespon sama sekali, kamu bisa tekan dan tahan tombol Power selama beberapa detik. (Z-4)

Sumber: telkomsel, erafone