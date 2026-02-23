Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

4 Cara Restart Komputer dengan Keyboard

Reynaldi Andrian Pamungkas
23/2/2026 22:33
4 Cara Restart Komputer dengan Keyboard
Berikut Cara Restart Komputer dengan Keyboard(freepik)

RESTART komputer adalah proses mematikan lalu menyalakan kembali komputer secara otomatis dalam satu langkah.

Berbeda dengan shutdown, restart akan menutup semua program yang berjalan, menyegarkan sistem operasi, serta memuat ulang sistem dari awal.

Berikut 4 Cara Restart Komputer dengan Keyboard

1. Menggunakan Kombinasi Alt dan F4

  • Pastikan kamu berada di Desktop, lalu tekan Windows dan D dulu kalau perlu.
  • Tekan Alt dan F4.
  • Akan muncul menu Shut Down Windows.
  • Pilih Restart dengan tombol panah.
  • Tekan Enter.

2. Menggunakan Ctrl, Alt dan Del

  • Tekan Ctrl, Alt dan Del.
  • Tekan Tab sampai ikon power terpilih.
  • Tekan Enter.
  • Pilih Restart, lalu tekan Enter lagi.

3. Menggunakan Windows dan X

  • Tekan Windows dan X.
  • Tekan tombol U.
  • Tekan R untuk restart.

4. Menggunakan Run

  • Tekan Windows dan R.
  • Ketik shutdown /r /t 0
  • Tekan Enter.
  • Komputer akan langsung restart.

Jika komputer hang dan tidak merespon sama sekali, kamu bisa tekan dan tahan tombol Power selama beberapa detik. (Z-4)

Sumber: telkomsel, erafone



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved