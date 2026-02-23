Bocoran HP Nokia P1 Ultra 2026, Dikabarkan Punya RAM 32 GB dan Kamera 250 MP

Nokia P1 Ultra 2026(Doc YouTube VK Technical)

KABAR mengenai kembalinya kejayaan Nokia di pasar smartphone global semakin menguat. Memasuki tahun 2026, bocoran mengenai Nokia P1 Ultra 2026 menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta gadget. Smartphone ini dikabarkan akan membawa spesifikasi yang melampaui standar flagship saat ini, termasuk penggunaan RAM fantastis sebesar 32 GB.

Keunggulan dan Fitur Nokia P1 Ultra 2026

Sebagai perangkat kasta tertinggi, Nokia P1 Ultra 2026 dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang tanpa batas. Berikut adalah rincian fitur yang diprediksi akan hadir:

1. Performa Tanpa Lag dengan RAM 32 GB

Nokia P1 Ultra 2026 diprediksi akan menjadi pionir smartphone dengan RAM hingga 32 GB. Didukung oleh chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, ponsel ini mampu menangani tugas paling berat sekalipun, mulai dari gaming kelas berat hingga pemrosesan data berbasis kecerdasan buatan (AI) secara real-time.

2. Layar Sinematik 4K Super AMOLED

Visual menjadi daya tarik utama dengan layar berukuran 7,1 inci berteknologi Super AMOLED 4K. Dengan refresh rate yang adaptif, layar ini tidak hanya tajam namun juga sangat mulus saat digunakan untuk navigasi maupun menonton konten berkualitas tinggi.

3. Kamera Pro-Grade 250 MP

Melanjutkan tradisi kerja sama dengan ZEISS, Nokia menyematkan sensor utama 250 MP. Konfigurasi ini memungkinkan pengambilan foto dengan detail yang luar biasa meski dalam kondisi cahaya minim. Selain itu, terdapat lensa ultra-wide 64 MP dan kamera selfie 64 MP untuk hasil potret yang profesional.

4. Daya Tahan Baterai Luar Biasa

Bocoran paling mengejutkan adalah kapasitas baterai yang mencapai 18.100 mAh. Dengan kapasitas sebesar ini, pengguna diklaim tidak perlu melakukan pengisian daya selama 3-4 hari pemakaian normal. Fitur 120W Fast Charging juga memastikan pengisian daya tetap efisien.

Tabel Ringkasan Spesifikasi (Bocoran) Layar 7,1 inci Super AMOLED, 4K Resolution Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM/Internal 16GB / 32GB | 512GB / 1TB Kamera Utama 250 MP + 64 MP + 12 MP Baterai 18.100 mAh (120W Fast Charging)

Jadwal Rilis dan Harga di Indonesia

Meskipun HMD Global belum merilis jadwal resmi, banyak sumber terpercaya menyebutkan bahwa Nokia P1 Ultra 2026 akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2026. Untuk pasar Indonesia, kehadiran ponsel ini sangat dinantikan mengingat basis penggemar Nokia yang masih cukup besar.

Mengenai harga, Nokia P1 Ultra 2026 diperkirakan akan dibanderol mulai dari Mata Uang Rupiah 10.000.000 untuk varian dasar hingga Rp15.000.000 untuk varian tertinggi dengan RAM 32 GB. Harga ini tergolong kompetitif jika dibandingkan dengan spesifikasi "monster" yang ditawarkan. (Z-4)