Atasi Masalah "Camper", ARC Raiders Bakal Rombak Event Locked Gate dan Hidden Bunker

Ilustrasi(Dok Epic Games)

KESUKSESAN ARC Raiders sebagai extraction shooter besutan Embark Studios telah menjadi fenomena tersendiri dalam industri gim selama enam bulan terakhir. Sejak peluncurannya yang fenomenal pada Oktober 2025, gim ini berhasil meroket dan menarik jutaan pemain, bahkan melampaui dominasi waralaba besar seperti Battlefield dan Call of Duty.

Popularitas yang masif ini tidak lepas dari komitmen studio dalam memberikan dukungan pasca-peluncuran yang sangat konsisten melalui pembaruan mingguan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul tantangan baru yang kini menjadi fokus utama tim pengembang, yakni perilaku pemain yang gemar menunggu atau "camping" di area strategis.

Player Gunakan Strategi Camping di Area Krusial

Direktur Desain ARC Raiders, Virgil Watkins, baru-baru ini angkat bicara mengenai dinamika permainan yang mulai meresahkan komunitas, terutama terkait event Locked Gate dan Hidden Bunker. Kedua lokasi ini telah mendapatkan reputasi buruk sebagai "sarang camper" karena desainnya yang sangat menguntungkan pemain yang menunggu di titik tertentu.

Watkins mengonfirmasi bahwa tim pengembangan sedang mengeksplorasi revisi khusus pada peta-peta tersebut untuk meminimalkan strategi pasif yang dianggap merusak pengalaman bermain. Meski penyesuaian yang direncanakan bersifat tertarget dan bukan perombakan drastis, tujuannya jelas untuk mendorong pergerakan pemain yang lebih dinamis.

Watkins menjelaskan bahwa sebenarnya upaya untuk menghalau para camper sudah diimplementasikan, seperti menempatkan musuh-musuh yang lebih kuat di area pintu masuk Hidden Bunker. Namun, kenyataannya para pemain veteran yang memiliki keahlian tinggi tetap mampu mengatasi rintangan tersebut dengan mudah, sehingga ancaman musuh AI belum cukup efektif untuk mengusir mereka.

Masalah ini menjadi salah satu prioritas dalam rencana ambisius Embark Studios untuk tahun 2026, yang juga mencakup penambahan lokasi baru dan musuh Arc raksasa yang lebih menantang.

Eksploitasi Terhadap Sistem Gim

Selain masalah camping, tim pengembang juga terus memantau berbagai perilaku tak terduga dari komunitas. Watkins mengakui bahwa mereka sempat terkejut ketika melihat seluruh pemain dalam satu server justru bekerja sama untuk menumbangkan bos besar, sebuah pola yang tidak diprediksi sebelumnya.

Di sisi lain, Embark Studios tetap bersikap tegas terhadap segala bentuk kecurangan dan eksploitasi sistem dengan melakukan pembersihan pemain yang melanggar aturan secara rutin. Komunikasi aktif dengan komunitas juga terus dilakukan, termasuk untuk menepis rumor mengenai sistem matchmaking yang kontroversial.

Kedepannya, ARC Raiders akan terus berkembang melalui pembaruan konten yang signifikan. Terdekat, pada 24 Februari, pembaruan Shrouded Sky akan memperkenalkan kondisi cuaca Hurricane yang akan mengubah drastis aspek mobilitas dan jarak pandang pemain di lapangan.

Sumber: Players