10 Game PC Terbaik 2026 untuk PC Kelas Menengah

Assassin Creed Odyssey(Assetsio)

PUNYA PC dengan GPU seperti GTX 1060, GTX 1650, atau RX 580? Tenang, kamu masih bisa menikmati banyak game keren di 2026 tanpa harus upgrade ke spek “sultan”. Sejumlah judul game populer terbukti tetap lancar di kelas menengah dengan pengaturan grafis yang disesuaikan.

Berikut 10 game PC terbaik 2026 yang ramah spek menengah, tapi tetap memanjakan mata dan seru dimainkan berjam-jam:

Resident Evil 4 Capcom kembali menunjukkan kekuatan RE Engine lewat remake ini. Visual modern, animasi detail, dan aksi intens tetap stabil di pengaturan medium. Kombinasi horor dan action-nya bikin tegang tanpa bikin PC ngos-ngosan. Ghost of Tsushima Versi PC dari petualangan samurai ini tampil memukau. Dengan setting grafis yang disesuaikan, dunia Jepang feodal tetap terlihat indah dan pertarungan pedangnya terasa responsif di PC kelas menengah. Days Gone Game bertema zombi ini menawarkan dunia terbuka luas dan sistem cuaca dinamis. Bahkan saat menghadapi horde dalam jumlah besar, performanya masih terjaga di spek menengah. The Crew Motorfest Balapan arcade dengan peta luas dan kendaraan beragam. Optimalisasi yang lebih baik dari seri sebelumnya membuat game ini tetap nyaman dimainkan tanpa harus pakai GPU terbaru. Marvel's Avengers Walau sempat menuai kritik saat rilis, performanya kini jauh lebih stabil. Aksi sinematik para superhero bisa dinikmati dengan frame rate yang cukup konsisten di spek menengah. Bright Memory: Infinite Game FPS dengan visual tajam dan efek modern ini ternyata cukup ringan. Kombinasi tembak-menembak cepat dan pertarungan jarak dekat terasa mulus tanpa tuntutan spek ekstrem. Resident Evil 3 Remake ini tetap jadi salah satu game horor paling optimal di PC. Detail karakter dan pencahayaan realistis tetap terlihat solid meski dimainkan di setting menengah. Riders Republic Game olahraga ekstrem dengan peta luas dan banyak pemain di layar. Meski terlihat ramai, performanya tetap stabil untuk GPU kelas menengah. Call of Duty: Black Ops III Meski bukan rilisan baru, seri ini masih populer dan terkenal ringan. Mode campaign maupun zombies tetap jadi pilihan seru tanpa membebani sistem. Assassin's Creed Odyssey Petualangan di Yunani kuno ini tetap memukau dengan setting medium. Dunia terbuka luas dan elemen RPG mendalam bisa dinikmati tanpa harus memakai spek tinggi.

Gaming Lancar Tanpa Harus Upgrade

Tahun 2026 membuktikan bahwa pengalaman bermain game berkualitas tidak selalu membutuhkan PC mahal. Dengan pengaturan grafis yang tepat, banyak judul besar tetap berjalan mulus di kelas menengah.

Bagi gamer yang ingin menikmati visual keren, gameplay solid, dan performa stabil tanpa upgrade besar-besaran, daftar ini bisa jadi referensi terbaik.



Sumber: PCmag