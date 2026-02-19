Jadwal Rilis Smartwatch Huawei Band 11 Series, Berikut Bocoran Spesifikasinya

Huawei Band(Doc Huawei)

PASAR perangkat wearable di tahun 2026 kembali memanas dengan kehadiran generasi terbaru dari lini smartband populer Huawei. Banyak pengguna yang mencari keseimbangan antara harga terjangkau dan fitur kelas atas kini mengalihkan perhatian pada Huawei Band 11 Series.

Artikel ini akan mengulas secara mendalam mengenai jadwal rilis, bocoran spesifikasi teknis, hingga estimasi harga resminya di pasar Indonesia. Anda akan mendapatkan gambaran utuh apakah perangkat ini layak menjadi asisten kesehatan digital Anda selanjutnya.

Jadwal Rilis Huawei Band 11 di Indonesia

Berdasarkan informasi terkini, Huawei Band 11 Series dijadwalkan mulai tersedia untuk pasar global pada akhir Februari 2026. Untuk konsumen di Indonesia, periode pemesanan atau promo eksklusif diperkirakan akan dibuka mulai 25 Februari hingga 26 Maret 2026. Peluncuran ini mencakup dua model utama, yakni versi Standar dan versi Pro yang untuk pertama kalinya diperkenalkan kembali setelah beberapa generasi.

Bocoran Spesifikasi Huawei Band 11 Series

Peningkatan paling mencolok pada seri terbaru ini terletak pada kualitas layar dan material bodi yang lebih premium. Berikut adalah tabel perbandingan spesifikasi antara varian Standar dan Pro:

Fitur Huawei Band 11 (Standar) Huawei Band 11 Pro Layar 1.62 inci AMOLED 1.62 inci AMOLED (Curved) Kecerahan Hingga 1.500 Nits Hingga 2.000 Nits Material Bodi Polymer / Aluminium Titanium-Aluminium Alloy Baterai 180 mAh 300 mAh GPS Terhubung Smartphone Built-in GPS Daya Tahan 5 ATM & IP67 5 ATM & IP67

Fitur Unggulan dan Keunggulan Utama

Huawei Band 11 bukan sekadar pelacak langkah biasa. Perangkat ini membawa beberapa teknologi mutakhir yang biasanya hanya ditemukan pada smartwatch kelas premium:

Emotional Wellbeing 2.0: Fitur ini mampu mendeteksi suasana hati pengguna dalam 12 kategori emosi dan memberikan saran relaksasi berbasis AI.

Fitur ini mampu mendeteksi suasana hati pengguna dalam 12 kategori emosi dan memberikan saran relaksasi berbasis AI. Layar Ultra Terang: Dengan kecerahan mencapai 2.000 nits pada versi Pro, visibilitas di luar ruangan meningkat drastis.

Dengan kecerahan mencapai 2.000 nits pada versi Pro, visibilitas di luar ruangan meningkat drastis. Activity Rings 2.0: Sistem pelacakan aktivitas yang lebih inklusif, kini mencakup mode khusus untuk pengguna kursi roda.

Sistem pelacakan aktivitas yang lebih inklusif, kini mencakup mode khusus untuk pengguna kursi roda. Baterai Awet: Efisiensi daya tinggi memungkinkan penggunaan hingga 14 hari tanpa perlu pengisian ulang terus-menerus.

Estimasi Harga di Indonesia

Huawei Indonesia diperkirakan akan membanderol perangkat ini dengan harga yang sangat kompetitif di pasar Mata Uang Rupiah:

Huawei Band 11 (Standar): Mulai dari Rp519.000.

Huawei Band 11 Pro: Diperkirakan mulai dari Rp900.000 hingga Rp1.200.000.

Kelebihan dan Kekurangan