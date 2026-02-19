Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Cara Mengarsipkan Postingan Instagram lewat HP

Reynaldi Andrian Pamungkas
19/2/2026 21:30
Cara Mengarsipkan Postingan Instagram lewat HP
Berikut Cara Mengarsipkan Postingan Instagram lewat HP(freepik)

ARSIP postingan Instagram adalah fitur di Instagram yang memungkinkan pengguna menyembunyikan postingan dari profil tanpa menghapusnya.

Arsip postingan Instagram merupakan fitur untuk menyimpan postingan secara pribadi tanpa menghilangkannya secara permanen dari akun.

Berikut Cara Mengarsipkan Postingan Instagram lewat HP

  • Buka aplikasi Instagram di HP kamu.
  • Masuk ke profil ikon foto di pojok kanan bawah.
  • Pilih postingan yang ingin diarsipkan.
  • Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas postingan.
  • Pilih Arsipkan atau Archive.
  • Postingan akan langsung hilang dari profil, tapi tidak terhapus.

Cara Melihat dan Mengembalikan Postingan yang Diarsipkan

  • Masuk ke Profil.
  • Ketuk ikon tiga garis di pojok kanan atas.
  • Pilih Arsip atau Archive.
  • Pilih postingan yang ingin dikembalikan.
  • Ketuk tiga titik lalu pilih Tampilkan di Profil atau Show on Profile.
  • Postingan akan muncul kembali seperti semula, lengkap dengan like dan komentar.

Fitur arsip cocok digunakan untuk menyembunyikan foto lama sementara, mengatur ulang tampilan feed, serta menghindari menghapus foto yang masih ingin disimpan. (Z-4)

Sumber: medcom, eraspace



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved