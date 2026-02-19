Berikut Cara Mengarsipkan Postingan Instagram lewat HP(freepik)

ARSIP postingan Instagram adalah fitur di Instagram yang memungkinkan pengguna menyembunyikan postingan dari profil tanpa menghapusnya.

Berikut Cara Mengarsipkan Postingan Instagram lewat HP

Buka aplikasi Instagram di HP kamu.

Masuk ke profil ikon foto di pojok kanan bawah.

Pilih postingan yang ingin diarsipkan.

Ketuk ikon tiga titik di pojok kanan atas postingan.

Pilih Arsipkan atau Archive.

Postingan akan langsung hilang dari profil, tapi tidak terhapus.

Cara Melihat dan Mengembalikan Postingan yang Diarsipkan

Masuk ke Profil.

Ketuk ikon tiga garis di pojok kanan atas.

Pilih Arsip atau Archive.

Pilih postingan yang ingin dikembalikan.

Ketuk tiga titik lalu pilih Tampilkan di Profil atau Show on Profile.

Postingan akan muncul kembali seperti semula, lengkap dengan like dan komentar.

Fitur arsip cocok digunakan untuk menyembunyikan foto lama sementara, mengatur ulang tampilan feed, serta menghindari menghapus foto yang masih ingin disimpan. (Z-4)

