5 Tablet Anak Murah Terbaik 2026: Aman, Edukatif & Tahan Banting

Rekomendasi Tablet Anak Harga Terjangkau.(Freepik)

MEMASUKI tahun 2026, penggunaan tablet untuk anak bukan lagi sekadar hiburan, melainkan instrumen penting dalam mendukung pembelajaran interaktif dan kreativitas digital. Bagi orang tua, memilih tablet anak tidak hanya soal harga, tetapi juga fitur keamanan (parental control), ketahanan fisik, dan kenyamanan mata.

Berikut adalah daftar rekomendasi tablet anak harga terjangkau terbaik di tahun 2026 dengan rentang harga Rp1 jutaan hingga Rp3 jutaan.

Daftar Tablet Anak Murah Terbaik 2026

Berikut adalah beberapa rekomendasi tablet dengan harga terjangkau yang dilengkapi fitur parental control dan spesifikasi mumpuni:

Model Tablet Fitur Utama Estimasi Harga Samsung Galaxy Tab A11 Kids AI Solve Math, 7 Tahun Update Keamanan Rp2.499.000 Huawei MatePad SE 11 Kids Layar 2K Eye Comfort, Casing Food-Grade Rp3.199.000 Advan Tab Sketsa 3 Stylus Pen Bawaan, RAM 6GB Rp2.429.000 Redmi Pad 2 Baterai 9.000 mAh, Layar 90Hz Rp2.299.000 Itel VistaTab 10 Casing Karet Tahan Banting, Harga Terjangkau Rp1.325.000

Mengapa Fitur Parental Control Penting?

Fitur kontrol orang tua memungkinkan wali murid untuk memantau durasi penggunaan perangkat (screen time), menyaring konten yang tidak sesuai usia, serta menyetujui aplikasi apa saja yang bisa diunduh oleh anak. Di tahun 2026, brand seperti Samsung dan Huawei telah mengintegrasikan AI untuk memberikan laporan aktivitas mingguan yang lebih detail kepada orang tua.

Tips Keamanan Mata: Selalu aktifkan fitur "Eye Comfort Mode" atau "Blue Light Filter" pada tablet anak untuk mengurangi ketegangan mata saat belajar dalam durasi lama.

Kesimpulan

Memilih tablet anak di harga Rp1-3 jutaan kini sudah memberikan performa yang sangat layak. Untuk ekosistem terbaik, Samsung Galaxy Tab A11 Kids adalah juaranya. Namun, jika Anda mencari ketahanan fisik dan perlindungan mata maksimal, Huawei MatePad SE 11 Kids Edition menjadi pilihan yang sulit dikalahkan. (Z-10)