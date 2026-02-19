6 Aplikasi Pengingat Waktu Sholat di HP

Headline
APLIKASI pengingat waktu sholat adalah aplikasi di HP atau perangkat pintar yang secara otomatis menampilkan jadwal sholat, memberi notifikasi adzan, dan sering kali menyediakan fitur-fitur lain seperti penunjuk arah kiblat, kalender Hijriyah, serta bacaan doa atau Al-Qur’an.
Aplikasi pengingat waktu sholat adalah alat digital yang membantu Muslim menjalankan ibadah sholat secara teratur dan sesuai waktu yang ditentukan.
Aplikasi populer untuk melihat jadwal sholat, azan otomatis, kalender Hijriyah, dan penunjuk arah kiblat. Dilengkapi juga fitur bacaan Al-Qur’an dan doa harian.
Versi lanjutan dari Athan dengan fitur tambahan seperti widget waktu sholat, suara adzan dari berbagai negara, dan kompas kiblat.
Menampilkan jadwal sholat yang akurat berdasarkan lokasi kamu dan memberi notifikasi setiap waktu sholat tiba, serta penunjuk arah kiblat.
Aplikasi ringan untuk melihat jadwal sholat, menerima pemberitahuan adzan otomatis, dan membaca Al-Qur’an langsung di dalam app.
Salah satu aplikasi pengingat waktu sholat paling terkenal dengan jadwal global yang akurat, adzan otomatis, penunjuk arah kiblat, dan Al-Qur’an digital lengkap.
Aplikasi dengan antarmuka sederhana yang menampilkan jadwal salat, notifikasi adzan, dan kompas kiblat untuk mempermudah ibadah sehari-hari.
Sebagian aplikasi bisa menyesuaikan method perhitungan waktu sholat sesuai lokasi atau mazhab tertentu, sehingga kamu bisa memilih yang paling cocok dengan kebutuhanmu. (Z-4)
Sumber: erablue, carisinyal
Aplikasi ini membantu umat Muslim agar tidak melewatkan waktu sholat wajib, terutama bagi yang memiliki aktivitas padat.
Aplikasi pengingat waktu sholat juga bisa bekerja offline, dengan data jadwal yang sudah tersimpan atau diunduh sebelumnya.
Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan fitur notifikasi adzan, arah kiblat, jadwal imsakiyah, dan kadang juga Al-Qur’an digital serta doa-doa harian.
