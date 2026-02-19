Berikut Aplikasi Pengingat Waktu Sholat di HP(freepik)

APLIKASI pengingat waktu sholat adalah aplikasi di HP atau perangkat pintar yang secara otomatis menampilkan jadwal sholat, memberi notifikasi adzan, dan sering kali menyediakan fitur-fitur lain seperti penunjuk arah kiblat, kalender Hijriyah, serta bacaan doa atau Al-Qur’an.

Aplikasi pengingat waktu sholat adalah alat digital yang membantu Muslim menjalankan ibadah sholat secara teratur dan sesuai waktu yang ditentukan.

Berikut 6 Aplikasi Pengingat Waktu Sholat di HP

1. Athan Muslim Prayer Times

Aplikasi populer untuk melihat jadwal sholat, azan otomatis, kalender Hijriyah, dan penunjuk arah kiblat. Dilengkapi juga fitur bacaan Al-Qur’an dan doa harian.

Baca juga : 5 Aplikasi Pengingat Waktu Sholat di HP

2. Athan Pro: Muslim Prayer Times

Versi lanjutan dari Athan dengan fitur tambahan seperti widget waktu sholat, suara adzan dari berbagai negara, dan kompas kiblat.

3. Salah Times

Menampilkan jadwal sholat yang akurat berdasarkan lokasi kamu dan memberi notifikasi setiap waktu sholat tiba, serta penunjuk arah kiblat.

4. Prayer Times Namaz, Athan App

Aplikasi ringan untuk melihat jadwal sholat, menerima pemberitahuan adzan otomatis, dan membaca Al-Qur’an langsung di dalam app.

Baca juga : 7 Aplikasi Pengingat Waktu Sholat dan Adzan

5. Muslim Pro

Salah satu aplikasi pengingat waktu sholat paling terkenal dengan jadwal global yang akurat, adzan otomatis, penunjuk arah kiblat, dan Al-Qur’an digital lengkap.

6. Muslim Prayer Times, Athan & Qibla

Aplikasi dengan antarmuka sederhana yang menampilkan jadwal salat, notifikasi adzan, dan kompas kiblat untuk mempermudah ibadah sehari-hari.

Sebagian aplikasi bisa menyesuaikan method perhitungan waktu sholat sesuai lokasi atau mazhab tertentu, sehingga kamu bisa memilih yang paling cocok dengan kebutuhanmu. (Z-4)

Sumber: erablue, carisinyal