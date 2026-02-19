Fakta MacBook Murah Terbaru: Pakai Chip iPhone A18 Pro dan Harga Terjangkau!

Macbook entry level disebut harganya akan jauh lebih murah.(Freepik)

SELAMA bertahun-tahun, kata "murah" dan "MacBook" jarang berada dalam satu kalimat yang sama. Namun, memasuki tahun 2026, Apple tampaknya mulai mengubah strategi globalnya. Munculnya rumor kuat mengenai MacBook entry-level yang didesain khusus untuk pelajar dan pengguna kasual menjadi angin segar di pasar laptop.

1. Menggunakan Chip A18 Pro (Bukan Seri M)

Inilah kejutan terbesarnya. Untuk menekan harga jual, Apple dikabarkan tidak akan menyematkan chip seri M (seperti M4 atau M5) pada model ini. Sebaliknya, mereka akan menggunakan chip A18 Pro, yang merupakan otak dari iPhone 16 Pro. Meski terdengar seperti "chip ponsel", performa A18 Pro diklaim setara dengan chip M1 generasi pertama, namun dengan efisiensi daya yang jauh lebih baik untuk penggunaan ringan.

2. Desain Ringkas dengan Layar 12,9 Inci

MacBook murah ini diprediksi akan memiliki ukuran layar sekitar 12,9 inci, sedikit lebih kecil dari MacBook Air 13 inci yang ada saat ini. Penggunaan layar panel LCD standar (bukan Mini-LED atau OLED) menjadi salah satu kunci mengapa harganya bisa ditekan secara signifikan.

Informasi Penting: MacBook ini tetap akan menggunakan material aluminium premium, bukan plastik, berkat proses manufaktur cangkang baru yang lebih efisien biaya.

3. Strategi Warna "Playful"

Apple ingin membedakan lini ini secara visual. Laporan menyebutkan adanya pilihan warna-warna cerah seperti:

Kuning Muda (Light Yellow)

Hijau Muda (Light Green)

Biru (Blue)

Merah Muda (Pink)

Perak Klasik (Silver)

4. Estimasi Harga dalam Mata Uang Rupiah

Berdasarkan data pasar global, laptop ini diprediksi dijual mulai dari USD 599 hingga USD 699. Berikut adalah tabel perkiraan harga jika masuk ke pasar Indonesia pada tahun 2026:

Model Estimasi Harga (Mata Uang Rupiah) MacBook Entry-Level (A18 Pro) Rp11.500.000 - Rp13.500.000 MacBook Air M1 (Diskon 2026) Rp10.500.000 - Rp11.400.000 MacBook Air M4 (Terbaru) Mulai Rp17.200.000

Kelebihan & Kekurangan MacBook Entry Level 2026

Kelebihan: Harga terjangkau, bodi aluminium tetap premium, daya tahan baterai sangat awet (karena chip iPhone), dan warna-warna menarik.

Kekurangan: Tidak mendukung port Thunderbolt (kemungkinan hanya USB-C standar), layar LCD biasa, dan RAM terbatas (kemungkinan mulai dari 8GB).

Kesimpulan: Untuk Siapa Laptop Ini?

Jika Anda adalah seorang pelajar yang membutuhkan perangkat untuk mengerjakan tugas, browsing, dan menikmati konten multimedia dalam ekosistem Apple tanpa harus merogoh kocek hingga Rp20 juta, maka MacBook murah 2026 ini layak ditunggu. Namun, bagi profesional kreatif yang membutuhkan performa rendering berat, seri Pro tetap menjadi pilihan utama. (Z-10)