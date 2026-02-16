AMD Ryzen 5: Prosesor Mumpuni dengan Harga Terjangkau untuk Gamer dan Konten Kreator

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
DALAM lima tahun terakhir, PC desktop sangat berkembang pesat dengan peningkatan pada eSports dan desain grafis.
Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, AMD menghadirkan Ryzen 5 sebagai alternatif untuk prosesor kelas menengah yang menghadirkan kinerja memuaskan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.
AMD Ryzen 5 dirancang dengan desain Zen berupa fabrikasi 14nm FinFET terkini dan didukung teknolog SenseMI Pure Power yang menghasilkan peningkatan performa hingga 2,29 kali lebih baik dibandingkan prosesor AMD generasi sebelumnya.
Ryzen 5 ini juga menghadirkan efisiensi ratio 10% lebih baik jika dibandingkan dengan prosesor Core i5.
Yang paling baru, AMD telah mengeluarkan AMD Ryzen 5 pada seri Ryzen 9000. Seri yang baru diluncurkan oleh AMD ini memungkinkan pengalaman multitasking ataupun gaming yang lancar di berbagai macam permainan, dari AAA hingga eSports favorit Anda.
Selain itu, para konten kreator profesional dapat memanfaatkan performa prosesor ini untuk pekerjaan kreatif, seperti 3D modeling, desain grafis, ataupun animasi dan visualisasi produk.
1. AMD Ryzen 5 9600X
2. AMD Ryzen 5 9600
3. AMD Ryzen 5 9500F
Dengan prosesor AMD Ryzen 5, Anda sudah dapat membangun PC Desktop yang handal untuk gaming dan konten profesional. Anda tidak perlu lagi menggunakan prosesor high end dengan harga yang mahal.
Harga untuk AMD Ryzen 5 pada seri Ryzen 9000 dibandrol mulai dari Rp4.050.000. Tentunya, harga prosesor AMD Ryzen 5 pada seri di bawah Ryzen 9000 bisa lebih murah.
Untuk mengetahui lebih lanjut terkait informasi harga, Anda dapat langsung menanyakannya ke toko elektronik terdekat. (AMD/Z-1)
Peluncuran ponsel flagship terbaru Xiaomi 17 Series di Tiongkok. Perusahaan teknologi dari negeri tirai bambu itu memutuskan untuk melewatkan penamaan 16, dan langsung melompat ke 17.
ASUS segera meluncurkan 3 perangkat teranyar mereka dari lini Expert P Series terbaru di Indonesia, yaitu ExpertBook P3, ExpertCenter P400 All-in-One (AiO) dan ExpertCenter P500 Mini Tower.
Laptop ini ditenagai prosesor Intel Core i5-1155G7 generasi ke-11.
ADVANCED Micro Devices atau dikenal dengan AMD, memperkenalkan sederet prosesor terbaru pada gelaran Consumers Electronics Show (CES) 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved