AMD Ryzen 5: Prosesor Mumpuni dengan Harga Terjangkau untuk Gamer dan Konten Kreator

Prosesor AMD Ryzen 5(MI/Dok AMD)

DALAM lima tahun terakhir, PC desktop sangat berkembang pesat dengan peningkatan pada eSports dan desain grafis.

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut, AMD menghadirkan Ryzen 5 sebagai alternatif untuk prosesor kelas menengah yang menghadirkan kinerja memuaskan tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam.

AMD Ryzen 5 dirancang dengan desain Zen berupa fabrikasi 14nm FinFET terkini dan didukung teknolog SenseMI Pure Power yang menghasilkan peningkatan performa hingga 2,29 kali lebih baik dibandingkan prosesor AMD generasi sebelumnya.

Baca juga : AMD Perkenalkan Ryzen 9 9950X3D dan 9900X3D, Diklaim Sebagai Prosesor Gaming Terbaik

Ryzen 5 ini juga menghadirkan efisiensi ratio 10% lebih baik jika dibandingkan dengan prosesor Core i5.

Yang paling baru, AMD telah mengeluarkan AMD Ryzen 5 pada seri Ryzen 9000. Seri yang baru diluncurkan oleh AMD ini memungkinkan pengalaman multitasking ataupun gaming yang lancar di berbagai macam permainan, dari AAA hingga eSports favorit Anda.

Selain itu, para konten kreator profesional dapat memanfaatkan performa prosesor ini untuk pekerjaan kreatif, seperti 3D modeling, desain grafis, ataupun animasi dan visualisasi produk.

Baca juga : Meningkatkan Efisiensi dan Kinerja AI dengan Teknologi Prosesor Terbaru

Prosesor AMD Ryzen 5 seri Ryzen 9000 dan Spesifikasinya

1. AMD Ryzen 5 9600X

AMD Radeon Graphics

6 CPU Core

12-Thread

Kecepatan maksimum untuk menjalankan beban kerja single threaded mencapai 5,4 GHz

Kecepatan dasar sebesar 3,9 GHz

2. AMD Ryzen 5 9600

AMD Radeon Graphics

6 CPU Core

12-Thread

Kecepatan maksimum untuk menjalankan beban kerja single threaded mencapai 5,2 GHz

Kecepatan dasar sebesar 3,8 GHz

3. AMD Ryzen 5 9500F

Memerlukan kartu grafis terpisah

6 CPU Core

12-Thread

Kecepatan maksimum untuk menjalankan beban kerja single threaded mencapai 5 GHz

Kecepatan dasar sebesar 3,8 GHz

Dengan prosesor AMD Ryzen 5, Anda sudah dapat membangun PC Desktop yang handal untuk gaming dan konten profesional. Anda tidak perlu lagi menggunakan prosesor high end dengan harga yang mahal.

Harga untuk AMD Ryzen 5 pada seri Ryzen 9000 dibandrol mulai dari Rp4.050.000. Tentunya, harga prosesor AMD Ryzen 5 pada seri di bawah Ryzen 9000 bisa lebih murah.

Untuk mengetahui lebih lanjut terkait informasi harga, Anda dapat langsung menanyakannya ke toko elektronik terdekat. (AMD/Z-1)