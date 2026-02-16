Fallout 5 Resmi Diproduksi, Penggemar Resah Tunggu Satu Dekade Lagi

Fallot 5( Instant Gaming)

WARALABA Fallout saat ini tengah menikmati kebangkitan setelah kesuksesan musim kedua adaptasi serial televisi di Prime Video. Adaptasi dari seri gim tersebut telah melakukan pekerjaan spektakuler dalam menarik minat khalayak luas. Namun, penggemar terpaksa menghadapi kenyataan mengenai jadwal rilis Fallout 5 dari seri RPG legendaris ini yang masih sangat jauh.

Pada 2022, petinggi Bethesda Todd Howard sempat mengungkapkan bahwa Fallout 5 akan digarap setelah peluncuran The Elder Scrolls VI. Namun, dengan The Elder Scrolls VI sendiri yang belum memiliki tanggal rilis pasti meskipun sudah diumumkan sejak tahun 2018, pertanyaan mengenai kapan Fallout 5 akan tiba menjadi misteri besar.

Kabar mengenai masa depan waralaba ini kembali mencuat pada Juli 2025, ketika dikonfirmasi bahwa Fallout 5 telah mendapatkan lampu hijau sepenuhnya untuk diproduksi. Meskipun sekilas ini tampak seperti berita baik, banyak penggemar merasa hampa karena mereka berasumsi bahwa proses pengembangannya seharusnya sudah berjalan lebih jauh, mengingat Fallout 4 telah dirilis lebih dari satu dekade lalu, tepatnya pada tahun 2015.

Todd Howard berargumen bahwa jeda waktu yang lama antar sekuel jarang merusak kesuksesan sebuah gim, namun bagi basis penggemar yang dedikatif, penantian ini terasa semakin menyakitkan.

Di Reddit, sentimen penggemar cenderung negatif karena mereka menyadari realitas siklus pengembangan gim AAA saat ini. Pengembangan RPG berskala besar kini memakan waktu jauh lebih lama dibandingkan era sebelumnya untuk menghasilkan produk akhir yang terpoles.

Bethesda sendiri menjadi contoh nyata melalui The Elder Scrolls VI yang hingga saat ini hanya memiliki satu cuplikan teaser singkat tanpa ada bocoran gameplay sama sekali. Jika pengembangan The Elder Scrolls VI dijadikan tolok ukur, maka kemungkinan besar kita harus menunggu hingga satu dekade lagi sebelum bisa mencicipi Fallout 5.

Momentum yang diciptakan oleh serial televisi di Prime Video adalah kesempatan emas yang seharusnya bisa dimanfaatkan. Serial tersebut berhasil menjaga keseimbangan antara pelayanan bagi penggemar dan kreativitas orisinal yang segar.

Meski serial tersebut diproyeksikan bisa bertahan hingga lima atau enam musim, durasi tersebut tetap tidak akan cukup bagi Bethesda untuk menyelesaikan Fallout 5 tepat waktu, terutama karena fokus utama studio saat ini masih terbagi dengan penyelesaian The Elder Scrolls VI. Tidak memanfaatkan popularitas masif dari serial TV tersebut untuk perilisan gim baru tentu akan menjadi kesalahan besar bagi perusahaan.

Pada akhirnya, besarnya keinginan penggemar tetap harus berbenturan dengan kesulitan teknis dalam memproduksi RPG dengan skala masif seperti Fallout 5. Hal ini membawa kita pada kenyataan yang mengejutkan bahwa kemungkinan besar kita tidak akan melihat penampakan gim ini di sepanjang sisa dekade 2020-an. Sangat sulit bagi komunitas untuk merasa antusias ketika produk yang mereka nantikan masih berada di masa depan yang sangat jauh dan tidak pasti.

(Screenrant/H-4)