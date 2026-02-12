Berikut Aplikasi Uang Elektronik Paling Banyak Digunakan(freepik)

APLIKASI uang elektronik adalah aplikasi digital di smartphone yang digunakan untuk menyimpan saldo uang secara elektronik dan melakukan berbagai transaksi tanpa menggunakan uang tunai.

Saldo di dalam aplikasi ini bisa dipakai untuk membayar belanja, transfer uang, topup pulsa, bayar tagihan, hingga scan QRIS.

Berikut 6 Aplikasi Uang Elektronik Paling Banyak Digunakan

1. OVO

Salah satu e-wallet paling populer di Indonesia, banyak dipakai di merchant online dan offline serta punya program poin rewards.

2. GoPay

Dompet digital dari ekosistem Gojek, sangat luas digunakan untuk transportasi, makanan, dan pembayaran toko.

3. DANA

E-wallet serbaguna dengan fitur QRIS, transfer uang, dan pembayaran tagihan yang user friendly.

4. ShopeePay

Terintegrasi dengan Shopee, banyak dipakai untuk belanja online dan juga bisa dipakai di toko fisik.

5. LinkAja

Dompet digital milik BUMN yang bisa digunakan untuk berbagai pembayaran, termasuk tiket, tagihan, dan merchant offline.

6. iSaku

E-wallet yang fokus dipakai di jaringan Indomaret dan ritel lain, sering menawarkan poin dan diskon.

Semua aplikasi di atas bisa menyimpan saldo digital yang digunakan untuk membayar lewat QRIS atau fitur in app di berbagai layanan tanpa perlu uang tunai. (Z-4)

Sumber: bayarind, fintech