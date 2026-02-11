7 Aplikasi Edit Video Terbaik di HP Android

Headline
APLIKASI edit video adalah software yang digunakan untuk mengolah, memotong, menyusun, dan mempercantik video agar menjadi lebih menarik dan rapi sebelum dibagikan atau dipublikasikan.
Aplikasi edit video merupakan alat untuk membuat video terlihat lebih profesional, menarik, dan siap dibagikan ke media sosial atau platform lainnya.
Aplikasi gratis dengan fitur lengkap seperti pemotongan, penambahan musik, teks, filter, dan efek yang mudah digunakan oleh pemula maupun yang sudah berpengalaman.
Salah satu editor video yang paling populer karena desainnya sederhana dan cocok untuk membuat video sosial media seperti TikTok atau Instagram.
Editor video dengan fitur lebih canggih seperti multi layer timeline, chroma key, kontrol presisi, dan efek profesional.
Aplikasi dari Wondershare dengan fitur lengkap termasuk transisi, musik, efek, dan dukungan rasio video untuk berbagai platform.
Pilihan bagus untuk edit dengan kontrol lebih detail tapi tetap user-friendly, tanpa watermark saat ekspor.
Versi ringan dari Adobe Premiere dengan fitur editing dasar sampai menengah cocok buat proyek video yang lebih serius.
Editor yang mudah digunakan dengan banyak template, efek, filter, teks, dan transisi, ideal untuk konten cepat dan fun.
Untuk yang baru mulai belajar edit video baiknya gunakan1 CapCut atau InShot cocok karena mudah dipakai. Sedangkan, bagi yang ingin hasil lebih profesional pakai KineMaster atau Premiere Rush punya fitur lebih lengkap. (Z-4)
Dengan aplikasi edit video, kamu bisa melakukan berbagai hal seperti memotong dan menyusun klip, menghapus bagian video yang tidak diinginkan, menambahkan musik, suara
Aplikasi ini memungkinkan pengguna menambahkan berbagai elemen seperti teks, musik, efek, transisi, filter, hingga suara.
Aplikasi ini menawarkan fitur editing yang cukup lengkap seperti pemotongan presisi, multi layer, efek transisi, chroma key, pengaturan warna, hingga export video hingga 4K.
Aplikasi edit video merupakan alat kreatif yang membantu pengguna mengubah rekaman mentah menjadi karya visual menarik.
Dengan aplikasi ini, pengguna bisa melakukan berbagai hal, seperti memotong dan menyambung video, menambahkan musik, efek suara, atau narasi, menyisipkan teks
