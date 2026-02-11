Berikut Aplikasi Edit Video Terbaik di HP Android(freepik)

APLIKASI edit video adalah software yang digunakan untuk mengolah, memotong, menyusun, dan mempercantik video agar menjadi lebih menarik dan rapi sebelum dibagikan atau dipublikasikan.

Aplikasi edit video merupakan alat untuk membuat video terlihat lebih profesional, menarik, dan siap dibagikan ke media sosial atau platform lainnya.

Berikut 7 Aplikasi Edit Video Terbaik di HP Android

1. CapCut

Aplikasi gratis dengan fitur lengkap seperti pemotongan, penambahan musik, teks, filter, dan efek yang mudah digunakan oleh pemula maupun yang sudah berpengalaman.

2. InShot

Salah satu editor video yang paling populer karena desainnya sederhana dan cocok untuk membuat video sosial media seperti TikTok atau Instagram.

3. KineMaster

Editor video dengan fitur lebih canggih seperti multi layer timeline, chroma key, kontrol presisi, dan efek profesional.

4. FilmoraGo

Aplikasi dari Wondershare dengan fitur lengkap termasuk transisi, musik, efek, dan dukungan rasio video untuk berbagai platform.

5. VN Video Editor

Pilihan bagus untuk edit dengan kontrol lebih detail tapi tetap user-friendly, tanpa watermark saat ekspor.

6. Adobe Premiere Rush

Versi ringan dari Adobe Premiere dengan fitur editing dasar sampai menengah cocok buat proyek video yang lebih serius.

7. VivaVideo

Editor yang mudah digunakan dengan banyak template, efek, filter, teks, dan transisi, ideal untuk konten cepat dan fun.

Untuk yang baru mulai belajar edit video baiknya gunakan1 CapCut atau InShot cocok karena mudah dipakai. Sedangkan, bagi yang ingin hasil lebih profesional pakai KineMaster atau Premiere Rush punya fitur lebih lengkap. (Z-4)

