Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

7 Aplikasi Edit Video Terbaik di HP Android

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/2/2026 18:30
7 Aplikasi Edit Video Terbaik di HP Android
Berikut Aplikasi Edit Video Terbaik di HP Android(freepik)

APLIKASI edit video adalah software yang digunakan untuk mengolah, memotong, menyusun, dan mempercantik video agar menjadi lebih menarik dan rapi sebelum dibagikan atau dipublikasikan.

Aplikasi edit video merupakan alat untuk membuat video terlihat lebih profesional, menarik, dan siap dibagikan ke media sosial atau platform lainnya.

Berikut 7 Aplikasi Edit Video Terbaik di HP Android

1. CapCut

Aplikasi gratis dengan fitur lengkap seperti pemotongan, penambahan musik, teks, filter, dan efek yang mudah digunakan oleh pemula maupun yang sudah berpengalaman.

Baca juga : 7 Aplikasi Edit Video Terbaik 2025

2. InShot

Salah satu editor video yang paling populer karena desainnya sederhana dan cocok untuk membuat video sosial media seperti TikTok atau Instagram.

3. KineMaster

Editor video dengan fitur lebih canggih seperti multi layer timeline, chroma key, kontrol presisi, dan efek profesional.

4. FilmoraGo

Aplikasi dari Wondershare dengan fitur lengkap termasuk transisi, musik, efek, dan dukungan rasio video untuk berbagai platform.

Baca juga : 7 Aplikasi Edit Video Terbaik untuk Pemula

5. VN Video Editor

Pilihan bagus untuk edit dengan kontrol lebih detail tapi tetap user-friendly, tanpa watermark saat ekspor.

6. Adobe Premiere Rush

Versi ringan dari Adobe Premiere dengan fitur editing dasar sampai menengah cocok buat proyek video yang lebih serius.

7. VivaVideo

Editor yang mudah digunakan dengan banyak template, efek, filter, teks, dan transisi, ideal untuk konten cepat dan fun.

Untuk yang baru mulai belajar edit video baiknya gunakan1 CapCut atau InShot cocok karena mudah dipakai. Sedangkan, bagi yang ingin hasil lebih profesional pakai KineMaster atau Premiere Rush punya fitur lebih lengkap. (Z-4)

Sumber: erafone, dorangadget



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
  • Berikut Aplikasi Edit Video Terbaik 2025

    7 Aplikasi Edit Video Terbaik 2025

    31/12/2025 18:30

    Dengan aplikasi edit video, kamu bisa melakukan berbagai hal seperti memotong dan menyusun klip, menghapus bagian video yang tidak diinginkan, menambahkan musik, suara

  • Berikut Aplikasi Edit Video Terbaik untuk Pemula

    7 Aplikasi Edit Video Terbaik untuk Pemula

    29/12/2025 20:30

    Aplikasi ini memungkinkan pengguna menambahkan berbagai elemen seperti teks, musik, efek, transisi, filter, hingga suara.

  • Berikut Fitur KineMaster Paling Berguna

    14 Fitur KineMaster Paling Berguna untuk Edit Video

    18/11/2025 21:50

    Aplikasi ini menawarkan fitur editing yang cukup lengkap seperti pemotongan presisi, multi layer, efek transisi, chroma key, pengaturan warna, hingga export video hingga 4K.

  • Berikut Aplikasi Edit Video untuk TikTok di HP

    7 Aplikasi Edit Video untuk TikTok di HP

    05/11/2025 18:30

    Aplikasi edit video merupakan alat kreatif yang membantu pengguna mengubah rekaman mentah menjadi karya visual menarik.

  • Berikut Aplikasi Edit Video di HP

    7 Aplikasi Edit Video di HP

    26/9/2025 18:30

    Dengan aplikasi ini, pengguna bisa melakukan berbagai hal, seperti memotong dan menyambung video, menambahkan musik, efek suara, atau narasi, menyisipkan teks

LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved