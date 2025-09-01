Penyu vs Kura-Kura: Perbedaan Habitat, Bentuk, dan Pola Hidup

Ilustrasi(freepik)

PENYU dan kura-kura sekilas terlihat mirip. Namun, kedua reptil bercangkang itu memiliki perbedaan yang cukup mendasar, terutama terkait habitat, bentuk tubuh, dan pola hidupnya.

Menurut Sydnee Fenn, penjaga reptil di Columbus Zoo and Aquarium, “Semua kura-kura bisa disebut penyu, tetapi tidak semua penyu adalah kura-kura.” Secara sederhana, penyu umumnya lebih banyak menghabiskan waktunya di air, sementara kura-kura lebih sering hidup di darat. Hal ini juga ditegaskan oleh Genius Vets di San Diego, California.

1. Habitat dan bentuk cangkang

Perbedaan tempat hidup ini berpengaruh besar terhadap bentuk tubuh keduanya. Penyu yang terbiasa berada di air memiliki tempurung yang lebih pipih, sehingga memudahkannya berenang di danau, sungai, maupun laut.

Sebaliknya, kura-kura yang tidak terbiasa berenang biasanya memiliki tempurung berbentuk kubah. Bentuk ini tidak hanya melindungi tubuh mereka di daratan, tetapi juga mempermudah kura-kura ketika terbalik untuk kembali berdiri. Selain itu, tempurung berbentuk kubah juga menyediakan ruang lebih luas di dalamnya, sehingga kura-kura dapat menarik anggota tubuhnya secara penuh ke dalam tempurung sebagai perlindungan.

Walaupun begitu, ada pengecualian. Misalnya, kura-kura pancake asal Afrika yang memiliki tempurung datar, tipis, dan lentur, berbeda dari kebanyakan kura-kura. “Cangkang unik ini memungkinkan mereka untuk menyelinap cepat ke celah-celah batu dan mengunci tubuhnya dengan cara menggembungkan karapas yang fleksibel tersebut,” kata Brett Baldwin, kurator herpetologi dan ichthyology di Kebun Binatang San Diego.

2. Bentuk kaki dan cara bergerak

Perbedaan habitat juga tercermin pada bentuk kakinya. Penyu dilengkapi kaki berselaput yang memudahkan mereka berenang, sementara beberapa jenis penyu laut memiliki sirip yang kuat untuk bergerak gesit di air. Kura-kura, sebaliknya, punya kaki yang lebih kokoh, bulat, dan pendek untuk menopang tubuh berat serta tempurung mereka saat berjalan di darat.

Brett Baldwin menjelaskan bahwa bentuk kaki yang kekar ini membuat kura-kura lebih stabil saat bergerak di tanah. Contohnya, pada kura-kura gurun, telapak kaki yang lebar memudahkan mereka berjalan di pasir, mirip dengan adaptasi unta di lingkungan kering.

3. Pola Makan

Dari sisi makanan, penyu cenderung bersifat omnivora. Karena mampu berenang dengan cepat, mereka bisa berburu mangsa di perairan, seperti ikan kecil, ubur-ubur, atau organisme laut lainnya. Sebaliknya, kura-kura cenderung bergerak lambat, sehingga pola makan mereka lebih banyak bergantung pada tumbuhan.

Namun, hal ini bukan berarti kura-kura sepenuhnya herbivora. Kadang-kadang, mereka juga memakan daging, seperti serangga kecil atau bangkai hewan yang ditemukan. Begitu pula, tidak semua penyu bersifat omnivore, misalnya penyu hijau (Chelonia mydas) justru lebih banyak mengonsumsi tumbuhan laut seperti lamun dan alga.

4. Persebaran dan lingkungan

Kura-kura dapat dijumpai hampir di semua benua, kecuali di Antartika. Mereka biasanya mendiami wilayah dengan iklim hangat hingga kering, mulai dari padang pasir hingga hutan. Sementara itu, penyu laut hidup di perairan tropis dan subtropis di berbagai belahan dunia, menjadikan habitat mereka jauh lebih luas.

Keunggulan penyu sebagai hewan akuatik juga memberinya kemampuan adaptasi khusus. Beberapa penyu bahkan bisa bernapas menggunakan kloaka ketika bersembunyi di bawah air. Mekanisme ini memungkinkan mereka tetap bertahan hidup meskipun air permukaan membeku pada musim dingin. Kemampuan ini juga memungkinkan penyu untuk menjelajahi dan bertahan hidup di daerah bersuhu lebih dingin. (livescience/Z-2)