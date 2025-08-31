Suunto Perkenalkan Headphone Canggih, Rilis September 2025

Headline
SUUNTO telah lama dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi perangkat wearable canggih untuk menunjang kebutuhan olahraga. Perusahaan teknologi asal Finlandia itu kini bersiap menghadirkan produk headphone canggih terbaru bernama Wing 2.
Dikutip dari Gizmochina, Wing 2 merupakan perangkat headphone konduksi tulang, perangkat audio ini mengalirkan suara melalui tulang tengkorak pengguna, tidak melalui liang telinga, dengan cara menggetarkan tulang.
Headphone Wing 2 dirancang untuk pelari dan atlet luar ruangan yang ingin tetap waspada terhadap lingkungan sekitar sambil mendengarkan musik.
Hal yang membuat Headphone ini canggih adalah, perangkat ini mampu menghadirkan bass yang lebih dalam dan suara yang lebih jernih dengan kebocoran yang berkurang berkat komponen logam yang ditingkatkan dan EQ yang dioptimalkan.
Headphone ini dilengkapi mikrofon ganda, peredam bising panggilan AI, dan filter angin yang beroperasi pada kecepatan hingga 30 km/jam.
Selain itu, daya tahan baterainya mencapai 12 jam per pengisian daya dan 36 jam dengan power bank yang disertakan.
Pengisian daya cepat menyediakan 1,5 jam pemutaran dalam 5 menit atau 3 jam dalam 10 menit.
Konektivitasnya ditangani oleh Bluetooth 5.3. Headphone ini memiliki desain telinga terbuka dengan cangkang yang lebih ramping dan ringan untuk kenyamanan dan stabilitas yang lebih baik. Tersedia dalam warna All Black dan Coral Orange.
Wing 2 juga dilengkapi lampu keselamatan LED dengan Mode Belok dan Rem serta Mode Sinkronisasi Irama untuk visibilitas di malam hari. Sensor gerak bawaan melacak mobilitas dan postur leher, memberikan pengingat saat ketegangan terdeteksi.
Kontrol berbasis gerakan memungkinkan pengguna untuk mengganti trek, menyesuaikan volume, atau menjawab panggilan tanpa menyentuh headphone. Umpan balik suara real-time membuat pelari tetap mendapatkan informasi terbaru selama latihan.
Dengan deretan teknologi yang terbenam, Wing 2 akan tersedia mulai September 2025 dengan harga US$179 (sekitar Rp2,9 juta). (Z-1)
