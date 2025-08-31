Jam Tangan Pintar Suunto Race 2 Resmi Dirilis, Miliki Deretan Teknologi Canggih

Jam tangan Suunto Race 2(MI/Dok Suunto)

SUUNTO resmi merilis jam tangan pintar Suunto Race 2. Perusahaan teknologi asal Finlandia itu mengklaim perangkat terbaru mereka jauh lebih bagus dari keluaran sebelumnya dengan fokus pada performa, kenyamanan, dan keamanan, sekaligus menawarkan perangkat yang lebih baik untuk latihan dan penggunaan sehari-hari.

Dikutip dari Gizmochina, Race 2 merupakan jam tangan lari tercanggih milik Suunto hingga saat ini.

Jam ini dilengkapi layar LTPO 1,5 inci dengan resolusi 466 × 466, kecerahan puncak 2.000 nits, dan dukungan Always-On Display. Teknologi LTPO memungkinkan refresh rate turun hingga 1 Hz untuk menghemat daya, sementara bezel yang lebih tipis meningkatkan visibilitas.

Jam tangan ini dirancang untuk daya tahan, dengan baterai yang menawarkan pelacakan GPS hingga 55 jam dengan GNSS dual-band, 16 hari untuk pemantauan detak jantung berkelanjutan, atau 22 hari untuk pemantauan detak jantung nonaktif. Beratnya 57 gram tanpa tali dan 75 gram dengan tali, menjadikannya 6 persen lebih tipis dan ringan dibandingkan model sebelumnya.

Dilengkapi dengan bezel tahan gores, kaca kristal safir, dan dua pilihan model yakni versi baja tahan karat atau titanium, jam tangan ini dirancang untuk menghadapi kondisi berat.

Pilihan warna meliputi All Black, Feather Grey, Coral Orange, dan Wave Blue. Sementara model titanium tersedia dalam warna Titanium Black dan Titanium Trail.

Jam tangan ini hadir dengan lebih dari 115 mode olahraga, termasuk lari, bersepeda, berenang, olahraga musim dingin, dan olahraga tim. Pengguna juga dapat membuat mode khusus dengan metrik pilihan mereka.

Peta offline dapat diunduh untuk navigasi lengkap tanpa ponsel, beserta panduan pendakian yang menyediakan data elevasi real-time dan dukungan kecepatan lari saat menanjak dan menurun.

Fitur-fitur Training Zone meliputi Training Stress Score, Recovery Score, pelacakan tidur dan HRV, serta pemantauan kebugaran jangka panjang melalui Beban Latihan Kumulatif, VO2 Max, dan ambang laktat, hadir pada jam tangan tersebut.

Sensor optik yang diperbarui memberikan data detak jantung yang lebih akurat, dengan pelacakan berkelanjutan dan peringatan detak jantung tinggi. Jam tangan ini mendukung lebih dari 300 aplikasi pihak ketiga seperti Strava, Adidas Running, MapMyRun, dan Runkeeper.

Suunto Race 2 akan tersedia secara global mulai 27 Agustus 2025 dengan harga berkisar US$499 (sekitar Rp8,2 juta) untuk edisi baja tahan karat dan US$599 (sekitar Rp9,8 juta) untuk edisi titanium. (Z-1)