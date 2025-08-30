Seberapa Canggih Vivo X Fold5? Yuk Simak Ulasannya

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
VIVO kembali menggebrak pasar Tanah Air dengan merilis ponsel lipat Vivo X Fold5. Perusahaan teknologi asal Tiongkok itu menekankan, perangkat mereka dirancang khusus untuk para profesional yang menuntut fleksibilitas, daya tahan, dan kecerdasan lebih dari perangkat andalan mereka.
Ditenagai prosesor terbaik di kelasnya serta didukung sejumlah teknologi kecerdasan buatan (AI) terbaik, Vivo X Fold5 diklaim mampu menjadi alat bantu bagi pengguna untuk menunjang aktivitas digital dengan lancar tanpa hambatan.
Lantas seberapa canggih Vivo X Fold5, berikut rangkuman deretan teknologi serta fitur yang terbenam dalam perangkat itu:
1. Ditenagai Prosesor Generasi Terbaru
Kecanggihan Vivo X Fold 5 bisa dilihat dari hadirnya chipset Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform yang tertanam pada perangkat. Itu adalah chipset generasi terbaru dari Qualcomm dan mendapat skor AnTuTu lebih dari 2.200.000, mengartikan chipset tersebut memiliki performa yang baik.
Bukan hanya soal performa mumpuni, chipset ini juga unggul dalam efisiensi daya dan manajemen termal, pun membawa lompatan besar pada kemampuan kamera, khususnya untuk fotografi telefoto dengan detail tajam dan presisi.
2. Fitur AI Origin Workbench
Dari sisi kecerdasan buatan, Vivo X Fold5 hadir dengan sejumlah fitur canggih, termasuk hadirnya fitur Origin Workbench yang cocok bagi multitasker. Fitur ini memungkinkan pengguna membuka ruang kerja baru dengan kemampuan menjalankan hingga lima aplikasi sekaligus dalam satu tampilan.
Misalnya saat mengerjakan presentasi, pengguna bisa membuka browser, aplikasi catatan, chat, dokumen, dan kalender secara paralel dalam layout intuitif, sebuah lompatan dari split-screen konvensional menuju productivity dashboard yang praktis dan efisien.
3. Fitur Shortcut Button
Ponsel ini juga menghadirkan fitur Shortcut Button, sebuah tombol khusus yang berada di sisi kiri ponsel, yang memudahkan pengguna membuka aplikasi favorit hanya dengan sekali sentuh. Cocok untuk mereka yang punya ritme kerja dinamis, misalnya beralih cepat dari email ke video call atau dari dokumen kerja ke aplikasi editing foto.
4. Fitur AI Captions
Dalam konteks komunikasi lintas bahasa, fitur AI Captions hadir sebagai solusi andal. Fitur ini memungkinkan transkripsi dan terjemahan real-time di platform rapat virtual seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Bagi profesional maupun mahasiswa internasional, AI Captions memudahkan mengikuti diskusi tanpa perlu sibuk mencatat manual, sehingga tetap fokus pada jalannya percakapan.
5. Fitur AI DocMaster
Tidak berhenti, Vivo X Fold5 juga hadir dengan fitur DocMaster, ini adalah fitur berbasis AI memberi fleksibilitas penuh bagi mereka yang sering bekerja mobile. Tanpa perlu laptop, pengguna bisa langsung mengedit Word, Excel, PDF, bahkan file CAD langsung dari X Fold5.
Integrasi AI berbasis cloud juga mendukung konversi format, terjemahan dokumen, hingga pembuatan konten instan, menjadikan perangkat ini benar-benar partner kerja yang fungsional di perjalanan maupun ruang kerja virtual.
6. Teknologi Kamera Berbasis AI
Kecanggihan Vivo X Fold5 juga merambah pada lini kamera, perangkat itu dibekali AI Imaging System yang menghadirkan pengalaman penyuntingan setara profesional langsung dari perangkat. Memungkinkan pengguna bereksperimen dengan berbagai gaya visual, memperbaiki detail, hingga menghapus gangguan foto secara instan, semua dengan hasil yang tetap alami.
Beberapa fitur unggulannya antara lain AI Magic Move, yang memungkinkan subjek foto dipindahkan, diperbesar, atau diubah posisinya secara bebas dengan pencahayaan dan bayangan yang otomatis menyesuaikan. AI Four Season, yang mengubah suasana foto menjadi musim semi, panas, gugur, atau dingin lengkap dengan elemen visual khasnya, serta AI Image Expander, yang dapat memperluas foto hingga 200% untuk komposisi kreatif tanpa mengurangi kualitas.
Untuk hasil yang lebih bersih, AI Erase 3.0 dan AI Reflection Remover hadir untuk menghilangkan objek maupun pantulan yang mengganggu dengan rekonstruksi cerdas agar tetap menyatu alami. Selain itu, AI Photo Enhance mampu memulihkan detail pada foto lama atau buram, sementara Comprehensive Auto-Framing menghadirkan video 4K sinematik dengan pelacakan subjek otomatis hingga zoom 15x.
7. Harga
Vivo X Fold5 hadir dalam dua warna Titanium Gray dan Feather White, perangkat itu dijual dengan harga Rp24,9 jutaan dengan varian 16GB + 512 ROM. (M-2)
