DFC dan IOH Jalin Kerja Sama Strategis Dukung Talenta Game Indonesia

PT Dream Forge Creation (DFC), pengembang dan penerbit game asal Indonesia, mengumumkan kolaborasi strategis dengan PT Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) untuk memperkuat pengembangan sekaligus distribusi game karya anak bangsa.

Melalui kerja sama ini, IOH akan menjadi mitra resmi distribusi untuk game-game rilisan DFC, termasuk lewat program bundling paket data khusus yang ditujukan agar masyarakat bisa menikmati pengalaman bermain game dengan lebih mudah serta terjangkau.

“Dream Forge Creation memiliki komitmen jangka panjang untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan industri game Indonesia. Melalui kerjasama dengan Indosat Ooredoo Hutchison, kami ingin membuka lebih banyak kesempatan bagi anak-anak muda dan komunitas indie developer untuk berkembang melalui program-program inkubasi dan kolaborasi yang kami jalankan. Sejalan dengan semangat memajukan talenta lokal, kami juga tengah menyiapkan platform digital yang dapat membantu para developer memasarkan game mereka dengan lebih cepat dan efisien, setelah melalui proses kurasi dari tim internal kami,” ujar Yu Kun, Director of PT Dream Forge Creation Indonesia.

DFC juga menegaskan komitmennya untuk mendukung visi pemerintah terkait pengembangan game yang ramah anak.

“Selain menghadirkan game yang seru dan relevan dengan tren, kami juga berkomitmen untuk mengembangkan game yang ramah anak. Kami percaya, kemitraan dengan Indosat Ooredoo Hutchison bukan hanya memperkuat bisnis kami di Indonesia, tetapi juga menghadirkan model distribusi baru yang lebih dekat dengan kebutuhan gamer, sekaligus terjangkau untuk masyarakat luas,” tambah Yu Kun.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi momentum penting dalam memperluas jangkauan game buatan Indonesia, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengguna melalui kombinasi konten berkualitas dari DFC dan infrastruktur distribusi digital milik IOH. (I-3)