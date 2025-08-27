LEGO Captain Jack Sparrow Pirate of the Caribbean(IGN)

LEGO resmi mengumumkan set terbaru bertema Pirates of the Caribbean bernama LEGO Icons: Captain Jack Sparrow’s Pirate Ship. Kapal Black Pearl yang dikenal sebelumnya dengan nama Wicked Wench, ialah kapal besar nan legendaris. Kapal ini ditujukan untuk kolektor usia 18 tahun ke atas. Set ini terdiri dari 2.862 keping dan dilengkapi dengan delapan minifigure.

Secara resmi, set ini memiliki nomor #10365. LEGO Icons: Captain Jack Sparrow’s Pirate Ship dibanderol seharga US$379,99 atau sekitar Rp62 juta dan akan tersedia mulai 15 September. Untuk para anggota LEGO Insiders bisa mendapatkan akses lebih awal pada 12 September. Saat ini set belum bisa dipesan, tapi sudah muncul di situs resmi LEGO Store.

Sebagai bonus, LEGO Insiders yang membeli set ini pada periode 12 – 18 September akan mendapatkan kompas Captain Jack Sparrow’s sebagai hadiah tambahan, selama persediaan masih ada.

Dengan hampir 3.000 keping, tentu ada banyak detail menarik di dalamnya. Misalnya, ada tuas yang bisa diputar untuk mengaktifkan meriam di sisi kiri dan kanan kapal. Saat kemudi kapal diputar, kemudi belakang (rudder) juga bergerak mengikuti, seperti pada kapal asli.

Dek kapal dapat dibuka untuk menampilkan ruang kapten beserta perabotan khasnya. Ada juga perahu kecil yang bisa dilepas, serta miniatur kepala kapal. Yang paling keren, bagian bawah lambung kapal bisa dilepas tepat di garis air, sehingga tampak seolah kapal sedang mengapung di laut. Kalau tidak, tersedia juga dudukan khusus yang bisa dirakit untuk dipajang seperti kondisi aslinya.

Set ini hadir dengan delapan minifigure yang pasti sudah dikenal para penggemar film Pirates of the Caribbean:

Captain Jack Sparrow

Will Turner

Elizabeth Swann

Hector Barbossa

Gibbs

Cotton

Anamaria

Marty

LEGO sendiri sedang gencar merilis set khusus untuk para kolektor dewasa. Baru-baru ini mereka juga mengumumkan set Willy Wonka and the Chocolate Factory yang akan rilis pada 18 September. Bulan Agustus lalu pun LEGO merilis banyak set keren, dan di bulan Oktober mendatang ada LEGO Game Boy yang sudah ditunggu-tunggu banyak fans.

Kapal Bajak Laut Captain Jack Sparrow ini menjadi set kapal besar ketiga yang dirilis dalam beberapa bulan terakhir, menyusul LEGO One Piece: Going Merry Pirate Ship dan LEGO River Steamboat yang lebih dulu hadir tahun ini. Tahun lalu LEGO juga merilis The Endurance, yang ukurannya cukup besar. Namun tetap saja, belum ada yang menandingi skala megah LEGO Titanic.

