Cara Install Threads di PC dan Laptop

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
THREADS adalah aplikasi media sosial berbasis teks yang dikembangkan oleh Meta perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp.
Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 6 Juli 2023 sebagai teman dekat Instagram sekaligus pesaing Twitter yang sekarang bernama X.
Jadi, cara paling aman dan mudah adalah lewat browser resmi Threads.net, sedangkan kalau ingin full experience seperti di HP, gunakan emulator Android. (Z-4)
HANYA dua tahun sejak diluncurkan, sosial media dari Meta, Threads, mencapai 400 juta pengguna aktif bulanan. kepala Instagram Adam Mosseri mengumumkan pada hari Selasa, (12/8)
Beberapa kemampuan baru pada Threads di antaranya pengguna bisa membatasi balasan unggahan hanya untuk pengikut, peningkatan layanan pemutar video, serta menambahkan topik di bio.
Dengan pembaruan fitur tersebut memungkinkan pengguna untuk memfilter atau mencari postingan berdasarkan rentang tanggal waktu tertentu dari akun profil tertentu
Apple telah menghapus aplikasi WhatsApp milik Meta dan Threads dari App Store-nya di Tiongkok setelah mendapatkan perintah dari regulator internet teratas negara itu.
Meta menyoroti banyaknya laporan soal terjadinya gangguan akses pada Instagram dan Facebook semalam, Selasa (5/3).
