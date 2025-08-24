Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

Reynaldi Andrian Pamungkas
24/8/2025 22:53
Cara Install Threads di PC dan Laptop
Foto yang diambil pada 7 Maret 2024 di Nantes ini menunjukkan logo platform media sosial AS Instagram (Atas) dan platform media sosial AS Threads(LOIC VENANCE / AFP)

THREADS adalah aplikasi media sosial berbasis teks yang dikembangkan oleh Meta perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 6 Juli 2023 sebagai teman dekat Instagram sekaligus pesaing Twitter yang sekarang bernama X.

Berikut Cara Install Threads di PC dan Laptop

1. Menggunakan Browser

  • Buka browser di PC atau laptop.
  • Kunjungi situs resmi https://www.threads.net
  • Login menggunakan akun Instagram.
  • Threads siap digunakan seperti di HP.

2. Menggunakan Emulator Android

  • Install BlueStacks, NoxPlayer atau LDPlayer
  • Buka emulator lalu login dengan akun Google.
  • Masuk ke Google Play Store di emulator.
  • Cari Threads, an Instagram app lalu install.
  • Login menggunakan akun Instagram dan Threads siap dipakai di PC.

3. Install Threads via Microsoft Store

  • Ada beberapa aplikasi pihak ketiga di Microsoft Store yang mirip Threads, tapi itu bukan resmi dari Meta.
  • Kurang direkomendasikan karena bisa saja tidak aman.

Jadi, cara paling aman dan mudah adalah lewat browser resmi Threads.net, sedangkan kalau ingin full experience seperti di HP, gunakan emulator Android. (Z-4)



Editor : Reynaldi
