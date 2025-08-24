Foto yang diambil pada 7 Maret 2024 di Nantes ini menunjukkan logo platform media sosial AS Instagram (Atas) dan platform media sosial AS Threads(LOIC VENANCE / AFP)

THREADS adalah aplikasi media sosial berbasis teks yang dikembangkan oleh Meta perusahaan induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Aplikasi ini pertama kali diluncurkan pada 6 Juli 2023 sebagai teman dekat Instagram sekaligus pesaing Twitter yang sekarang bernama X.

Berikut Cara Install Threads di PC dan Laptop

1. Menggunakan Browser

Buka browser di PC atau laptop.

Kunjungi situs resmi https://www.threads.net

Login menggunakan akun Instagram.

Threads siap digunakan seperti di HP.

2. Menggunakan Emulator Android

Install BlueStacks, NoxPlayer atau LDPlayer

Buka emulator lalu login dengan akun Google.

Masuk ke Google Play Store di emulator.

Cari Threads, an Instagram app lalu install.

Login menggunakan akun Instagram dan Threads siap dipakai di PC.

3. Install Threads via Microsoft Store

Ada beberapa aplikasi pihak ketiga di Microsoft Store yang mirip Threads, tapi itu bukan resmi dari Meta.

Kurang direkomendasikan karena bisa saja tidak aman.

Jadi, cara paling aman dan mudah adalah lewat browser resmi Threads.net, sedangkan kalau ingin full experience seperti di HP, gunakan emulator Android. (Z-4)