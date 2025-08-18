Ponsel Tipis Infinix Hot60 Pro+ Segera Hadir di Indonesia, Ini Spesifikasinya

Infinix Hot 60 pro(Dok: Infinix)

INFINIX kembali menggebrak pasar Indonesia dengan menghadirkan ponsel berbody tipis. Setelah tahun lalu mengeluarkan Infinix Hot50 Pro+ dengan body 6,8 mm, kini perusahaan teknologi asal Tiongkok itu membawa bodi berukuran 5,9 mm untuk Infinix Hot60 Pro+.

Infinix mengeklaim perangkat itu telah dinanti-nantikan kehadirannya, setelah perilisan global pada Juli lalu. Perangkat yang memiliki beban 155 gram itu dijadwalkan rilis di Indonesia mulai 20 Agustus 2025. Intip lebih dekat spesifikasi pada ponsel, berikut rangkumannya;

1. Desain dan Layar

Dikutip GSM Arena, Infinix Hot60 Pro+ hadir dengan bodi sangat tipis dan ringan untuk kelasnya, dengan ketebalan bodi berada diangka 5,9mm dan beban 155 gram. Layar ponsel dilapisi Gorilla Glass 7i yang membuat ponsel tahan banting, sedangkan bagian belakang bermaterial plastik dan sudah mendapat peringkat IP65 kedap debu dan semburan air bertekanan rendah, tahan jatuh hingga 1,5m.

Pada layar, ponsel ini membenami layar AMOLED berukuran 6,78 inci, mendukung refresh 144Hz dan tingkat kecerahan layar yang mencapai 4500 nits. Memberikan pengalaman visual yang jernih dan imersif, cocok untuk gaming maupun menonton.

2. Dapur Pacu

Hadir sebagai ponsel entry-level, Infinix Hot60 Pro+ membenami chipset Mediatek Helio G200. Chipset itu mengintegrasikan CPU octa-core berperforma tinggi, termasuk dua prosesor Arm Cortex-A76 'big core', bersama dengan GPU Arm Mali-G57 1,1GHz yang lebih cepat.

Dipadukan dengan memori LPDDR4X berkecepatan tinggi dan penyimpanan UFS yang cepat, kombinasi ini mempercepat akses data, memastikan performa optimal untuk bermain game, aplikasi, dan tugas sehari-hari.

3. Kamera

Urusan fotografi, ponsel ini menjadi Hot Series pertama yang hadir dengan sensor Sony IMX882 50MP pada kamera utama, Sensor ini dikenal karena kemampuannya menghasilkan foto berkualitas tinggi, terutama dalam kondisi minim cahaya. Kamera depan hadir lensa beresolusi 13MP dengan dual-LED flash juga mendukung perekaman video hingga 1440p@30fps.

4. Harga

Belum ada kepastian resmi terkait harga Berdasarkan informasi yang beredar, Infinix Hot 60 pro+ diperkirakan mulai dari Rp2.599.000 untuk varian 8/128GB dan Rp2.799.000 untuk varian 8/256GB.(M-2)