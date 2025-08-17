Headline
Tinjau Ulang Pos Anggaran Pendidikan

Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.

Huawei Resmi Umumkan Varian Warna Baru Watch 5: Galaxy Blue & Aurora Green

Inqilaf Nur Aprilla
17/8/2025 15:36
Huawei watch 5.(Dok. Huawei)

Huawei kembali mencuri perhatian dengan merilis dua varian warna baru untuk Watch 5 pada ajang Produk Baru Musim Panas 2025. Tak lagi sekadar smartwatch, Watch 5 kini tampil sebagai simbol gaya sekaligus ekspresi diri.

Dua Warna Ikonik

Dalam teaser resmi di Weibo, Huawei memperkenalkan Galaxy Blue dan Aurora Green.

  • Galaxy Blue: sporty, energik, cocok untuk gaya kasual stylish.
  • Aurora Green: kalem, profesional, pas untuk nuansa formal maupun kantor.

Keduanya memancarkan vitalitas segar, menghadirkan kesan elegan namun tetap menawan di pergelangan tangan.

Baca juga : Intip Spesifikasi dan Harga Huawei Pura 80 Ultra

Detail Varian & Harga

Galaxy Blue (46mm): tali denim sporty, harga 2.999 yuan (Rp6,7 juta).

Aurora Green (42mm): tali fluoroelastomer ringan, harga 2.699 yuan (~Rp6 juta).

Desain Premium Tetap Terjaga

Watch 5 masih mempertahankan material stainless steel 316L yang kokoh sekaligus premium. Galaxy Blue menonjolkan aura sporty, sementara Aurora Green menguatkan citra profesional elegan.

Pra-Pesan & Penjualan

Huawei membuka pra-penjualan melalui VMall sebelum rilis resmi pada 22 Agustus. Strategi ini memberi kesempatan bagi konsumen untuk mengamankan warna favorit lebih awal.

Penegasan Identitas

Hadirnya Galaxy Blue dan Aurora Green menegaskan bahwa inovasi Huawei tak berhenti pada teknologi. Watch 5 kini kian kuat sebagai wearable penuh gaya, siap menjadi tren baru di pasar global. (Huawei Central/Z-10)



Editor : Gana Buana
