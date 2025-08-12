Badai Luar Angkasa Misterius di Atas Kutub Utara Terungkap Lebih Dahsyat dari Perkiraan

Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
SEBUAH badai langka mengamuk di atmosfer atas Kutub Utara Bumi pada 20 Agustus 2014. Badai ini ternyata lebih kuat dan aneh dari yang diduga ilmuwan.
Fenomena yang disebut “space hurricane” atau badai luar angkasa ini memicu gangguan cuaca antariksa yang biasanya hanya muncul saat badai matahari besar. Padahal saat itu aktivitas matahari sedang tenang.
Temuan ini diungkap dalam studi terbaru yang menganalisis secara detail badai selama hampir delapan jam tersebut. Hasilnya, badai itu diketahui mengacaukan sinyal GPS, mengguncang medan magnet Bumi, dan memenuhi atmosfer atas dengan elektron berenergi tinggi.
Badai luar angkasa ini pertama kali terdeteksi satelit militer AS DMSP F17, yang memantau cuaca antariksa. Beberapa menit kemudian, satelit Swarm B milik Badan Antariksa Eropa (ESA) melintas di wilayah sekitar, mengumpulkan data penting yang mengungkap ukuran dan strukturnya.
Badai tersebut memiliki diameter lebih dari 1.000 km, berputar di atas wilayah kutub yang menjadi jalur masuk partikel matahari dan kosmik. Mirip badai tropis di Bumi, ia memiliki “mata badai” yang tenang dan lengan spiral berputar. Bedanya, badai ini tidak membawa hujan atau angin kencang, melainkan menyemburkan aliran elektron berenergi tinggi ke atmosfer atas.
Walau tak terlihat langsung, badai luar angkasa meninggalkan jejak berupa aurora spiral yang terekam satelit dan instrumen di darat. Data dari stasiun pemantau di Greenland dan Kutub Utara Kanada menunjukkan adanya gangguan GPS, fluktuasi medan magnet, dan peningkatan kepadatan elektron. Kondisi yang dapat mengganggu navigasi satelit, komunikasi, dan transmisi radio.
Sebelum 2021, ilmuwan hanya menduga badai seperti ini ada, namun kekurangan data untuk membuktikannya. Studi ini menjadi rekonstruksi paling detail berkat kombinasi pengamatan dari berbagai satelit dan instrumen darat.
Awalnya dianggap kejadian langka, penelitian lanjutan justru menemukan badai luar angkasa bisa terjadi di kedua belahan Bumi, biasanya pada musim panas, dan mungkin mencapai 10 kali setahun. Meski dapat mengganggu satelit dan puing antariksa, fenomena ini tidak membahayakan kehidupan di Bumi. (Live Science/Z-2)
Ilmuwan merilis model terbaru melacak posisi kutub utara magnetik Bumi, mengungkapkan kutub tersebut kini lebih dekat ke Siberia dibandingkan lima tahun lalu.
Aurora merupakan salah satu fenomena alam paling memukau yang terjadi di langit bumi.
Explorer's Grand Slam adalah gelar prestisius bagi pendaki yang berhasil menaklukkan Seven Summits dan mencapai Kutub Utara serta Kutub Selatan.
Astronom dari University of California, Berkeley, menemukan bintik gelap ultraviolet di kutub utara dan selatan Jupiter yang muncul dan menghilang secara acak.
BUMI merupakan magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, Bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved