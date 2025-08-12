Mars Express Ungkap Keindahan Acheron Fossae, Jejak Geologi Purba di Planet Merah

Wahana Mars Express ESA memotret detail Acheron Fossae, wilayah retakan purba di Mars yang terbentuk 3,7 miliar tahun lalu. (ESA)

SELAMA lebih dari 20 tahun, wahana pengorbit Mars Express milik Badan Antariksa Eropa (ESA) terus memotret permukaan Planet Merah. Salah satu wilayah yang kembali menjadi sorotan adalah Acheron Fossae, kawasan dengan bentang alam dramatis di sisi barat laut Mars. Foto resolusi tinggi terbaru menyoroti tepi barat wilayah ini, menampilkan detail topografi yang memukau.

Acheron Fossae dipenuhi retakan memanjang menyerupai patahan yang membelah permukaan menjadi deretan punggung bukit (horst) dan lembah cekung (graben). Menurut ESA, formasi ini terbentuk sekitar 3,7 miliar tahun lalu, saat Mars berada pada puncak aktivitas geologinya. Saat itu, magma dari bawah kerak naik ke permukaan, meregangkan dan memecah tanah, menciptakan celah sejauh bermil-mil.

Bentuk lanskap ini kemudian dipahat ulang oleh gletser batu raksasa, yang bergerak perlahan selama jutaan tahun. Pergerakan ini membentuk bukit bulat (knob) dan dataran tinggi berpuncak datar (mesa). Di foto terbaru, dataran rendah terlihat di sisi kanan, sementara dataran tinggi di sisi kiri membentang hingga ke Olympus Mons, gunung berapi tertinggi di tata surya yang menjulang 22 km dari permukaan Mars, sekitar 1.200 km di barat Acheron Fossae.

Citra ini juga memperlihatkan puluhan kawah tumbukan dengan tingkat erosi berbeda-beda, menandakan rentang usia yang beragam. Seperti Bumi, Mars masih terus dihantam batuan antariksa.

ESA memastikan misi Mars Express akan berlanjut hingga setidaknya akhir 2026, dengan kemungkinan diperpanjang, memberi kesempatan lebih banyak untuk mengungkap kisah geologi Mars. (Space/Z-2)