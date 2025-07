Samsung Perkuat KEEP, Kini Mampu Lindungi Data Privasi Pengguna

Ilustrasi fitur keamanan(Dok: Samsung)

SEIRING dengan pengalaman seluler yang semakin cerdas dan saling terhubung, Samsung memperkuat fitur keamanan Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP). Kini fitur itu mampu memberikan perlindungan terhadap AI pada perangkat, memperluas deteksi ancaman lintas perangkat, dan meningkatkan keamanan jaringan dengan enkripsi yang tahan kuantum.

Dikutip dari laman resmi Samsung, fitur KEEP yang telah ditingkatkan itu kini tersedia pada sistem One UI 8. Salah satu ponsel yang sudah bisa memanfaatkan fitur tersebut yakni Samsung Galaxy Z Fold 7 yang baru saja rilis pada Rabu (9/7). Ke depannya Sistem One UI 8 juga akan bisa berjalan di lebih banyak perangkat Samsung

Perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu menjelaskan, salah satu keunggulan KEEP yang telah diupgrade adalah mampu menciptakan lingkungan penyimpanan khusus aplikasi yang terenkripsi di dalam area penyimpanan aman perangkat, memastikan setiap aplikasi hanya dapat mengakses informasi sensitifnya sendiri dan tidak bisa mengakses informasi dari aplikasi lainnya.

Samsung juga memperkuat Knox Matrix untuk memberikan perlindungan yang lebih proaktif dan ramah pengguna di seluruh ekosistem Galaxy. Lebih jauh lagi, sebagai bagian dari komitmennya yang berkelanjutan terhadap keamanan yang aman terhadap kuantum, Samsung mengintegrasikan kriptografi post-quantum ke dalam Secure Wi-Fi.

Dengan mengintegrasikan kriptografi post-quantum ke dalam Secure Wi-Fi, peningkatan ini mampu mengamankan proses pertukaran kunci di inti koneksi terenkripsi, membantu memastikan privasi yang kuat bahkan melalui jaringan (network) publik.(M-2)