JBL Bawa Paduan Desain Klasik dan Teknologi Terkini di Speaker Terbaru

PRODUSEN elektronik bidang audio, JBL, meluncurkan speaker JBL Authentics dan turntable JBL Spinner BT yang menggabungkan elemen desain klasik dengan inovasi teknologi modern. keduanya diklaim memberikan pengalaman audio yang membawa nostalgia, konektivitas wireless yang canggih, dan desain elegan yang menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa kini. JBL Authentics menampilkan elemen desain ikonik seperti pola Quadrex grille dari speaker JBL L100 yang terkenal pada 1970 dan desain turntable yang timeless, JBL Authentics menggabungkan kekuatan dan keindahan suara dengan sentuhan kontemporer. Desainnya yang cembung dan elegan mencerminkan kualitas sejarah JBL yang legendaris, sambil tetap menatap masa kini dengan inovasi yang dihadirkannya. Dalam lini produknya yang terdiri dari JBL Authentics 500, JBL Authentics 300, dan JBL Authentics 200, JBL menawarkan berbagai pilihan yang masing-masing memiliki keunggulan unik. Baca juga : JBL Soundgear Sense, Earbuds Pertama dengan Konduksi Udara JBL Authentics 500, sebagai smart speaker dengan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, memberikan pengalaman audio penuh dengan Dolby Atmos, menciptakan suasana audio imersif yang memenuhi seluruh ruangan. Sementara itu, JBL Authentics 300 dengan baterai built-in tahan 8 jam menawarkan kemudahan suara portabel berkinerja tinggi. Dan JBL Authentics 200, dengan tweeter 1 inci, woofer 5 inci, dan radiator pasif 6 inci, memberikan suara stereo yang kuat dan seimbang untuk meresapi ruangan. Baca juga : JBL Luncurkan Quantum TWS Air untuk Para Gamers Vice President & General Manager of Consumer Audio HARMAN Asia-Pacific Grace Kkoh mengatakan, JBL Authentics terinspirasi dari sejarah JBL yang kaya dan penting bagi pihaknya. "Dengan rangkaian JBL Authentics, kami ingin menghadirkan pengalaman otentik dan bermakna. Dengan proses pembuatan selama tiga tahun, kami memastikan JBL Authentics memberikan kualitas audio, teknologi inovatif, desain timeless, dan fitur yang tak tertandingi," ujarnya. JBL Spinner BT, turntable klasik yang dilengkapi dengan teknologi modern, menambahkan sentuhan klasik ke dunia audio modern. Dengan belt drive dan mesin sensor optik pada bagian bawahnya, JBL Spinner BT memastikan piringan hitam berputar dengan sempurna pada kecepatan 33 rpm untuk album, atau 45 rpm untuk EP dan single. Pelat aluminium die-cast memberikan suara yang jernih dan dinamis, sementara alas MDF hitam menambahkan kedalaman nada yang kaya pada piringan hitam yang diputar. Country Manager of Consumer Audio HARMAN Indonesia Kazuo Sawachi menyambut baik kolaborasi dengan Maliq & D'Essentials dalam peluncuran produk terbaru JBL itu. "Maliq & D'Essentials sebagai mitra kami di Indonesia memiliki keotentikan dan keunggulan musik yang selaras dengan nilai-nilai JBL. Kolaborasi ini akan beresonansi dengan konsumen Indonesia dan memperkuat komitmen kami sebagai merek audio terkemuka," ujarnya. Rangkaian speaker JBL Authentics dan turntable JBL Spinner BT akan tersedia untuk dibeli melalui JBL Official Offline dan Online Store (jblstore.co.id) di Indonesia. Harganya bervariasi, dengan JBL Authentics 500 dijual seharga Rp10.999.000, JBL Authentics 300 seharga Rp7.499.000, JBL Authentics 200 seharga Rp5.999.000, dan JBL Spinner BT seharga Rp8.999.000. (Z-5)

