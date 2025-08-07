IEAE 2025 Resmi Dibuka, 350 Perusahaan dari 24 Negara Hadir

Pembukaan pameran IEAE(MI/HO)

INDONESIA International Electronics and Smart Appliances Expo (IEAE) kembali hadir menampilkan kategori produk yang semakin beragam dan menarik termasuk produk audio dan video, perangkat smart wear, aksesori komputer dan produk gaming, aksesori ponsel dan tablet, peralatan live streaming, elektronik kendaraan, smart home, aksesori dan komponen elektronik, peralatan dapur, peralatan ramah lingkungan, produk perawatan kesehatan dan pribadi, produk peralatan gaya hidup, dan masih banyak lagi.

Pameran yang berlangsung selama tiga hari, mulai Rabu hingga Jumat, 6–8 Agustus 2025 di Jakarta International Expo, secara resmi dibuka.

Dengan dukungan kuat dari berbagai asosiasi dan mitra industri seperti APTIKNAS, APPI, APERLINDO, APKONIK, INTI, dan ITC Group—grup grosir terbesar di Indonesia—acara ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai platform B2B internasional yang diakui sebagai yang terbesar dan paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara.

Wakil Presiden IEAE 2025 Leo Mo mengatakan, dalam Opening Ceremony, Rabu (6/8), “Sebanyak 25.000 pengunjung diperkirakan akan memadati area pameran selama acara berlangsung — mulai dari pembeli profesional, retailer, pemilik konsep toko, pelaku industri kreatif, hingga konsumen umum yang antusias dengan tren gaya hidup dan rumah tangga terkini. Kehadiran mereka diharapkan dapat membuka peluang usaha baru, mendorong pertukaran ide, dan memperkuat rantai pasok industri elektronik dan peralatan pintar di Indonesia serta kawasan Asia Tenggara.”

Selain menampilkan ribuan produk inovatid saat pengunjung akan menemukan berbagai produk pilihan dari para pemasok dan pelaku industri, menampilkan inovasi terbaru yang unik dan solutif.

“IEAE mendorong pertukaran ide dan inovasi di sektor elektronik dan smart appliances. Dengan partisipasi lebih dari 350 perusahaan dari 24 negara dan dukungan asosiasi industri seperti APTIKNAS dan ITC Group, IEAE 2025 menjadi platform B2B terbesar di Asia Tenggara,” ungkapnya.

Pameran ini menjadi platform strategis bagi para pelaku industri elektronik dan peralatan pintar untuk menjelajahi peluang baru, berbagi wawasan, dan membangun kolaborasi dalam menghadapi dinamika pasar.

“Melalui interaksi langsung dengan para pemasok terpercaya, peserta dapat memperoleh akses ke produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif,” ujar Ketua APTIKNAS Soegiharto Santoso. (Z-1)