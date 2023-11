Berkomitmen Tingkatkan Pengalaman Digital, Indosat Jalin Kemitraan dengan TIMWETECH

INDOSAT Ooredoo Hutchison (Indosat) secara resmi menggandeng TIMWETECH sebagai mitra strategis dalam memenuhi layanan Digital Service Delivery Platform (DSDP). Kolaborasi ini, tentunya memperkaya transformasi secara signifikan dalam industri telekomunikasi, yang menunjukkan komitmen Indosat dalam meningkatkan keterlibatan mitra dan mendorong inovasi yang bermanfaat bagi pelanggan di sektor layanan digital. Memiliki pengalaman selama 21 tahun dalam menciptakan dan mengembangkan solusi digital di seluruh dunia, TIMWETECH merupakan platform mutakhir yang dapat menyederhanakan proses integrasi, mengurangi waktu dalam memasarkan layanan kepada pelanggan, dan mendorong kolaborasi tanpa batas dengan para mitra, termasuk menyediakan layanan Over-The-Top (OTT), yang mendominasi sektor konten dan layanan digital dalam industri telekomunikasi. Hal ini memungkinkan Indosat menghadirkan layanan inovatif dalam memberikan peluang yang kondusif bagi percepatan inovasi digital. Baca juga: Peringati Ulang Tahun ke-56, Indosat Serukan Semangat 'menembu56atasan' dalam Berdayakan Indonesia Chief Digital Officer Indosat Ooredoo Hutchison Sanjeev Rawat mengatakan, “Kolaborasi kami dengan TIMWETECH, merupakan komitmen Indosat dalam memberikan pengalaman mengesankan dengan layanan yang luar biasa dan dedikasi kami untuk membina hubungan yang kuat bersama mitra. Melalui platform DSDP, kami siap menavigasi lanskap telekomunikasi yang semakin dinamis dengan efisiensi dan inovasi lebih besar. Langkah ini juga memperkuat komitmen kami untuk memberikan pengalaman digital kelas dunia kepada seluruh masyarakat Indonesia.” “Kami merasa terhormat, dapat berkolaborasi dan menjadi mitra strategis Indosat Ooredoo Hutchison dalam memenuhi kebutuhan layanan DSDP yang transformatif ini. Platform kami dirancang tidak hanya untuk memberikan efisiensi tetapi juga kemampuan beradaptasi dan skalabilitas, yang mendukung Indosat memanfaatkan teknologi untuk semakin unggul dan kompetitif di masa yang akan datang,” ungkap Senior Vice President, Sales of TIMWETECH Loh John Wu. Penerapan DSDP TIMWETECH sejalan dengan value strategis Indosat menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang menawarkan berbagai layanan inovatif melalui kolaborasi mitra yang efisien. Baca juga: Indosat dan Narasi Gelar Festival Film Pendek Save Our Socmed 2023 Melalui optimalisasi strategi Time-to-Market dan menyederhanakan integrasi mitra, Indosat bertujuan terus menjadi yang terdepan dalam industri telekomunikasi, dan secara proaktif memenuhi permintaan pelanggan yang terus berkembang serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan digitalisasi di Indonesia. (RO/Z-1)

