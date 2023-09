Tip On 2023 Wadahi Kolaborasi Inovasi untuk Industri Telekomunikasi

UNIVERSITAS Telkom menggelar ajang bertajuk Telecom Infra Project (Tip On) 2023 yang hadir sebagai wadah untuk inovasi teknologi memajukan industri telekomunikasi di Indonesia.

Ajang yang diselenggarakan oleh Telecom Infra Project Community Lab University Telkom (Tip CL Tel-U) itu mempertemukan perwakilan dari pemerintah, industri, akademisi, hingga asosiasi dengan tujuan tercipta saling tukar pengetahuan untuk inovasi teknologi telekomunikasi.

"Kami percaya kolaborasi ini akan mampu menghasilkan terobosan teknologi global yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan ilmiah," kata Direktur Strategic Partnership and International Office Universitas Telkom Lia Yuldinawati melalui keterangannya, di Jakarta, hari ini.

Adapun acara Tip On sudah menjadi ajang rutin tahunan yang digelar oleh TIP CL Tel-U.

Sebagai laboratorium Tip pertama di Asia Tenggara yang hadir sejak 2020, Tip CL Tel-U berfokus menghadirkan inovasi yang melibatkan banyak industri dan ahli teknologi di level lokal dan global untuk menghadirkan solusi telekomunikasi.

Karena itu, dalam ajang Tip On 2023 tidak hanya mewadahi banyak pihak untuk berkolaborasi menghasilkan inovasi teknologi tapi juga terdapat pameran teknologi mutakhir yang telah dikembangkan mendukung industri telekomunikasi.

Bersamaan dengan Tip On 2023, USTDA (US Trade and Development Agency) hadir untuk menyampaikan kerja sama dengan Universitas Telkom dan Tip dalam percepatan konektivitas di area terpencil, terdepan, terluar (3T).

Sebagai dukungan untuk program percepatan konektivitas, Universitas Telkom dan Tip bekerja sama dengan penyedia menara pemancar telekomunikasi Mitratel dalam menjalankan program uji coba RAN Sharing.

"Ini adalah tonggak penting bagi Universitas Telkom dalam membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat konektivitas secara merata di seluruh Indonesia."

"Misi kami adalah menempatkan Indonesia sebagai pemimpin teknologi dan inovasi global," ujar Rektor Universitas Telkom Prof Adiwijaya.

Acara Tip On 2023 berlangsung dari 5 hingga 7 September 2023, untuk pembukaan berlangsung di Jakarta Selatan.

Untuk hari kedua dan ketiga acara berlangsung di kampus Universitas Telkom Bandung dengan agenda diskusi panel, lokakarya, dan pameran produk inovasi yang dihadiri lebih dari 30 kontributor industri. (Ant/S-2)