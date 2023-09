Berbagai Cara Mengunci Folder Laptop dan HP

LAPTOP dan handphone (HP) saat ini menjadi salah satu kebutuhan bagi seluruh manusia. Pasalnya, alat elektronik ini dapat menyimpan beberapa data penting atau folder yang dapat diakses secara pribadi saja.

Oleh karena itu penting untuk mengunci laptop dan HP agar data atau folder yang disimpan dapat tersimpan dengan aman dan tidak hilang. Sebenarnya windows memiliki fitur keamanan yang dapat mengunci data-data.

Dengan mengunci laptop dan HP tersebut, kamu melakukan salah satu tindakan preventif agar terhindar dari hal tidak diinginkan yang berkaitan dengan kehilangan atau kebocoran data. Berikut beberapa cara yang dapat kamu ikuti untuk mengunci laptop dan HP guna menjaga data atau dokumen penting yang telah kamu simpan.

1. Menggunakan CMD.

Command Promptb (CMD) adalah perintah yang terdapat pada OS Windows yang digunakan untuk mengeksekusi file. CMD digunakan untuk melindungi folder yang bersifat penting dan tidak dapat diakses ole orang lain. Berikut langkah-langkah dalam menggunakan CMD untuk mengunci folder.

a. Tekan tombol Windows + R secara bersamaan untuk membuka CMD.

b. Ketika jendela CMD terbuka, masuk partisi yang menyimpan folder penting. Misalnya, folder penting terdapat pada partisi D, lakukan perintah D.

c. Lalu ketik perintah cacis P [Nama Folder] /p everyone:n dan ganti nama [Nama Folder] dengan nama folder yang ingin kamu kunci.

d. Untuk mengganti folder, ganti n dengan f.

2. Mengunci folder di laptop dengan fitur encryption.

Encryption atau enkripsi ialah cara yang digunakan untuk melindungi data dan informasi dengan melakukan pengacakan data atau informasi. Dengan enkripsi, folder yang ingin kamu kunci tidak dapat diakses oleh orang lain. Berikut langkah-langkahnya.

a. Siapkan data yang akan kamu enkripsi.

b. Kemudian klik kanan pada folder tersebut, lalu pilih Properties.

c. Ketika jendela properties terbuka, ketuk menu Advanced.

d. Pada menu Advanced, centang tulisan Encrypt contents to secure data lalu klik OK.

e. Centang opsi Apply changes for this folder, subfolders, and files.

f. Folder kamu telah dienkripsi.

3. Aplikasi 7Zip.

Aplikasi ini banyak digunakan untuk mengunci folder. Selain itu aplikasi ini bisa didapatkan secara gratis. Berikut cara menggunakan 7Zip.

a. Unduh aplikasi 7Zip, kemudian install serta sesuaikan pada versi windows kamu (32 atau 64-bit).

b. Buka aplikasi, lalu cari folder yang ingin kamu kunci.

c. Kuci folder di bagian encryption.

d. Masukkan password dan klik OK.

e. Bila ingin membuka folder, masukkan kata sandi yang telah kamu buat.

4. Files by Google.

Google menyediakan aplikasi khusus untuk kunci folder dan file, yaitu Files by Google. Aplikasi ini hanya dapat digunakan pada android 8.0 ke atas.

Jika ingin mengunci file pada smartphone, aplikasi ini cocok untuk kamu instal agar menjaga folder yang ingin kamu lindungi. Berikut cara yang dapat kamu ikuti.

a. Unduh dan install aplikasi Files by Google dari Play Store.

b. Terdapat safe folder yang berguna untuk simpan file pribadi.

c. Buat kata sandi dengan PIN atau berbentuk pola untuk mengunci serta membuka kembali folder.

d. Klik browse pada pojok kanan atas untuk mencari file yang ingin disimpan di safe folder.

e. Agar anda merasa ingin lebih aman, simpan saja semua folder yang berisi file pribadi. (Z-2)