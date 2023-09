Dua Trainer Indonesia Terhenti di Babak Kedua Pokémon World Championship 2023

Pokémon World Championship telah digelar dan menjadi magnet para trainer terbaik Pokémon dari seluruh dunia, memperebutkan gelar juara dunia untuk berbagai kategori.

Turnamen yang dipertandingkan mencakup Pokémon Trading Card Game (TCG), Pokémon Scarlet and Pokémon Violet (video game), Pokémon GO (mobile gaming), and Pokémon UNITE yang sudah sangat populer di kalangan pecinta Pokémon.

Kejuaraan dunia Pokémon tahun ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari 11 Agustus hingga 13 Agustus 2023.

Dalam setiap cabang pertandingan, hanya trainer terbaik dari seluruh dunia yang dapat lolos ke babak selanjutnya, yaitu kembali berkompetisi di hari kedua dan ketiga.

Tahun ini, Indonesia mengirimkan tujuh pemain untuk ikut ambil bagian dalam turnamen Pokémon TCG, atau lebih dikenal dengan Pokémon Game Kartu Koleksi.

Kontingen Indonesia yang berjuang mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional ini telah melalui proses kualifikasi yang ketat Mei 2023 lalu di Jakarta.

Pada ajang 2023 Pokémon World Championship ini, ketujuh trainer bertarung ketat dengan para pemain terbaik dari seluruh dunia.

Di hari pertama, ada enam trainer Pokémon kebanggaan Indonesia yang bertanding dengan sengit melawan pemain-pemain elite yang telah memenangi musim Championship Series dari berbagai zona rating di negara asal masing-masing.

Mereka adalah Attar, Darwin, Jonas, Christian, Albert, dan Reynald.

Pada kualifikasi hari pertama, permainan Pokemon TCG menerapkan Swiss Format, dengan pemain yang meraih match points yang mencukupi kualifikasi baru dapat berlaga di Swiss Round di hari kedua.

Setelah melalui pertarungan yang seru, bertarung dengan setidaknya 1.000 pemain unggul lainnya, perjuangan Darwin, Jonas, Christian, Albert, dan Reynard di pertarungan Pokémon TCG harus berakhir di hari pertama.

Attar Lolos ke Babak Kedua

Attar, menjadi satu-satunya trainer yang lolos melaju ke babak kedua di hari selanjutnya, dengan skor hari pertama 6/0/0 dan menggunakan dek kartu LUGIA VSTAR.

Attar melaju ke babak Day-2 2023 Pokémon World Championship, bergabung bersama Adya. Berbeda dengan Attar yang memulai pertarungan Pokémon TCG sejak hari pertama mengalahkan enam peserta di enam babak pertarungan.

Adya yang memegang titel Pokémon Championship 2022-23 Indonesia Winner memiliki hak istimewa untuk dapat langsung bertanding hari kedua 2023 Pokémon World Championship. Adya menunjukkan kepiawaiannya bermain dengan menggunakan RAPIDBOX deck set untuk bermain selama pertandingan hari kedua.

Perjuangan Attar dan Adya pun harus selesai di babak terakhir hari kedua turnamen. Meski begitu semangat mereka pun tetap tidak pernah padam, dibuktikan dengan antusiasme para trainer-trainer muda dan berbakat ini dalam menanggapi permainan selama kejuaraan berlangsung.

"Kami sangat bangga melihat keberhasilan semua permainan teman-teman trainer Indonesia di 2023 Pokémon World Championship," kata Attar.

"Meski dengan berbagai keterbatasan dan lebih sedikit pengalaman dibandingkan dengan lawan-lawan kami, kami yakin kesempatan spesial ini memberikan banyak manfaat untuk terus menyempurnakan taktik permainan kartu kami.“ ujar Attar. (RO/S-4)