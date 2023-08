Bagikan Pengalaman Gunakan Ponsel Lipat Terbaru, Samsung Gelar Galaxy Studio di Pusat Perbelanjaan

MENYAMBUT peluncuran ponsel lipat terbaru, Samsung Electronics Indonesia menggelar Galaxy Studio yang menghadirkan seluruh lini terbaru ponsel dan perangkat elektronik Samsung lainnya, yaitu Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Watch 6, dan Galaxt Tab S9 Series.

Di Galaxy Studio, konsumen bisa merasakan mobile experience terbaru yang ditawarkan generasi terbaru dari Galaxy Z Series dan Galaxy Ecosystem serta menikmati ragam penawaran spesial di setiap pembelian produk.

Galaxy Studio digelar di sejumlah pusat perbelanjaan. Ajang perdana dilangsung di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. Samsung menghadirkan pengalaman yang unik melalui kolaborasi bersama Chef Narae Hahn asal Korea Selatan yang menampilkan seni fusion culinary antara makanan Indonesia dengan Korea Selatan.

Selain itu, Food Content Creator Michele Alex juga ikut meramaikan dengan memberikan tips bikin konten makanan kekinian yang lebih dimudahkan dengan ponsel lipat. Keduanya pun berbagi pengalaman masing-masing dalam memaksimalkan Galaxy Z Fold5 | Z Flip5 untuk berkreasi.

Sebagai chef dan pemilik usaha, Chef Narae menghabiskan sebagian besar waktunya di perjalanan dan beraktivitas di dapur. Maka dari itu, ia butuh smartphone yang compact namun tetap memiliki performa andal untuk menunjang produktivitasnya tanpa perlu buka laptop di tengah mobilitasnya yang tinggi.

Chef Narae mengaku suka dengan Galaxy Z Fold5 yang menurutnya begitu praktis untuk digunakan. Salah satu fitur favorit Chef Narae di Galaxy Z Fold5 adalah Multi-Window dan Taskbar.

“Saya bisa dengan mudah membuka berbagai aplikasi bersamaan menggunakan fitur Multi-Window yang membantu saya multitasking di berbagai kesempatan, misalnya saat ingin mencari inspirasi resep di Google Chrome, ide food plating di Pinterest, sampai cooking technique di YouTube all at once. Pengalaman multitasking di Galaxy Z Fold5 pun semakin seamless karena dengan fitur Taskbar, memudahkan saya untuk beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lain secara instan tanpa harus kembali ke home screen, misalnya ketika saya ingin buka kamera untuk membuat konten memasak setelah mencoba recook sebuah resep di internet,” kata Chef Narae.

Menurut Chef Narae, S Pen Fold Edition juga tak tergantikan karena sangat membantu untuk menuangkan ide-ide yang dapat meningkatkan dining experience dari sajian yang dihidangkan, seperti mencatat konsep menu makanan hingga menggambar sketsa table decoration.

Jadi, setiap kali inspirasi muncul, Chef Narae bisa langsung menyalurkan ke dalam bentuk yang real. S Pen Fold Edition yang sekarang pun lebih ramping dan compact, lengkap dengan ukuran case yang juga semakin slim, jadi semakin nyaman untuk disimpan di dalam saku.

Satu fungsi lain yang menurut Chef Narae semakin melengkapi pengalaman multitasking di Galaxy Z Fold5 adalah hidden pop-up. Dengan fitur ini, Chef Narae bisa mengumpulkan berbagai aplikasi yang berjalan secara in-background untuk dibuka secara pop-up kapanpun dibutuhkan.

Jadi, ketika menonton video masak di YouTube, ia dapat menggunakan hidden pop-up untuk membuka aplikasi pesan secara floating tanpa perlu mengubah tampilan utama layar. Setelah selesai membalas pesan, ia dapat kembali ke tampilan video dengan cepat.

Sebagai food content creator, Alex selalu explore angle terbaik untuk membuat makanan tampil lebih estetis dan menggugah selera. Terlebih dengan penyajian makanan yang harus selalu berada diatas meja,

Alex merasa gawai dengan fleksibilitas yang luar biasa seperti Galaxy Z Flip5 dapat memberikan kemudahan lebih dalam mengambil foto dan video dengan cara-cara yang kreatif tanpa mengubah posisi makanan.

“Aku suka banget dengan fitur FlexCam dan Flex Window di Galaxy Z Flip5. FlexCam bikin aku bisa atur sudut pengambilan gambar yang sebelumnya sulit dijangkau dengan kamera konvensional dengan lebih praktis hanya dengan menyesuaikan sudut pelipatan perangkat, baik untuk low angle maupun high angle. Untuk membuat konten food review pun menjadi lebih mudah dengan Flex Window saya bisa monitor hasil foto dari Cover Screen. Soal stabilitas, even without tripod, no shaky at all. Bisa dipegang dengan layar ditekuk, atau di taruh di tempat yang diinginkan tanpa khawatir device akan goyang,” tutur Alex.

Fungsi FlexCam semakin nyaman digunakan dengan adanya Flex Window, yakni Cover Screen yang lebih besar, hampir seluruh bagian depan perangkat saat dilipat. Flex Window memungkinkan Alex untuk mendapatkan preview hasil kamera yang lebih besar, jadi ia bisa lebih mudah atur komposisi gambar dan lebih nyaman merekam layaknya menggunakan smartphone pada umumnya, namun dengan ukuran yang lebih compact.

Alex juga merasakan manfaat lainnya dari Flex Window, seperti video call dari Cover Screen, balas chat WhatsApp, nonton Youtube, Netflix hingga akses Google Maps tanpa perlu buka perangkat terlebih dahulu yang bikin rutinitas jadi lebih simple.

“Kemampuan kamera pada Samsung Galaxy Z Flip5 telah ditingkatkan dari pendahulunya dengan kualitas terbaik dibandingkan dari HP lipat yang ada, membuat konten ulasan makanan atau mengeksplor hidden gem cafe menjadi lebih mudah dan hasil yang menarik dengan bigger Flex Window di Galaxy Z Flip5,” ujar Ricky Bunardi, MX Product Marketing Senior Manager, Samsung Electronics Indonesia.

Alex juga terkesan dengan ketahanan baterai dari ponsel lipat tersebut dalam mendukung mobilitasnya.

Saat explore berbagai tempat makan hits sepanjang hari, berbekal baterai besar 3.700mAh, Alex bisa menikmati waktu penggunaan aktif selama lebih dari 22 jam, jadi ia bisa bebas merekam, mengedit, dan upload konten tanpa khawatir HP akan cepat lowbat.

Konsumsi baterai yang hemat ini pun tak terlepas dari kehadiran prosesor Snapdragon® 8 Gen 2 for Galaxy yang membuat kinerja baterai jadi lebih efisien sehingga bisa nyaman dipakai seharian dengan performa yang maksimal.

Setelah Mall Kota Kasablanka, Galaxy Studio akan berlanjut ke Mall Grand Indonesia Jakarta dan Pakuwon Mall Surabaya pada 23-27 Agustus 2023, Pondok Indah Mall 2 Jakarta pada 30 Agustus-3 September 2023, Central Park Mall Jakarta pada 6-10 September 2023, Delipark Mall Medan pada 20-24 September 2023, Botani Square Mall Bogor pada 20-24 September 2023, BEC Mall Bandung pada 27 September-1 Oktober 2023 dengan berbagai pengalaman menarik bernuansa K-Wave yang dapat dirasakan oleh konsumen mulai dari AR Experience area, Immersive Viewing dan Gaming area, Personalization area, serta Mirror Selfie Challenge menggunakan Galaxy Z Flip5 untuk kesempatan mendapatkan hadiah menarik. (Z-5)